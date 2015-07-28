Samsung Galaxy S6 Edge+ forse il 13 Agosto
di Redazione
28/07/2015
Samsung ha iniziato ad inviare gli inviti alla stampa per un secondo evento Galaxy Unpacked che si terrà il 13 Agosto in New York. Come sempre accade in queste situazioni, l'invito non fornisce dettagli su quali saranno i contenuti dell'evento. Tuttavia l'infografica in cui si mostra un'infinita serie di profili curvi disposti in prospettiva, induce a pensare che il 13 Agosto il gigante coreano possa presentare il Samsung Galaxy S6 Edge+.
Il Galaxy S6 Edge+ che già è stato oggetto di leak, potrebbe essere una versione ancora più grande del Galaxy S6 Edge con dimensioni dello schermo simili a quelle del Note 4.
[caption id="attachment_7976" align="aligncenter" width="960"] Samsung Galaxy S6 Edge+ in un leak mostrato di fianco al Note 4[/caption]
Tuttavia, all'inizio del mese di Luglio erano trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali Samsung avrebbe voluto anche presentare Note 5 nel mese di Agosto anticipando la tradizionale data di Settembre.
Giocando d'anticipo, il gigante coreano, vorrebbe precedere il rivale Apple che proprio a Settembre presenterà il suo iPhone 6S.
Rimangono dunque incerti i contenuti dell'evento del 13 Agosto, in molti si aspettano la presentazione di Samsung Galaxy S6 Edge+ ma anche il Galaxy Note 5 ha buone possibilità di fare il suo debutto ufficiale.
Quel che è certo è che sarà un'estate calda, almeno per i fan dei prodotti Samsung
Join us for the next Galaxy Unpacked #nextisnow #GalaxyUnpacked #nextisnow http://t.co/kXVRe2WxAg pic.twitter.com/AKflqEPnzd— Samsung Electronics (@SamsungTMRW) 27 Luglio 2015
