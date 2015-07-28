Amazon drive through la rivoluzione nel modo di fare la spesa
di Redazione
28/07/2015
Dire Amazon equivale a dire convenienza, affidabilità, a soddisfare acquisti di ogni genere comodamente seduti davanti al pc. Ce n’è per tutte le categorie: elettronica, informatica, moda, sport e tempo libero, videogiochi, musica, cd, dvd, book, e-book, articoli per la casa, il giardino e il fai da te. Nulla è escluso, si trova veramente di tutto, anche il cibo, con il servizio Amazon Fresh, nato qualche anno fa a Seattle, che recapita direttamente a casa gli alimenti che si desiderano, rigorosamente freschi e di qualità. Peccato che la delivery sia limitata ad alcune aree specifiche. Oggi l’azienda di e-commerce statunitense, leader nel mondo, si cimenta in una nuova avventura legata alla distribuzione food. Si chiama Amazon drive through ed è un punto di ritiro fisico stavolta, dove sono i clienti a recarsi in orari specifici e prelevare il cibo fresco ordinato on line. Normalmente il drive through indica la pratica delle catene di ristorazione fast, di servire cibo senza il bisogno che il cliente debba scendere dall’auto. La declinazione di questo servizio da parte di Amazon è, però, differente. Per la prima volta Amazon decide di sperimentare un sistema di consegna di cibo fresco e genuino in cui è l’utente a muoversi, senza consegna a domicilio. E per farlo ha scelto la cittadina di Sunnyvale, situata nella contea di Santa Clara, in California, nel cuore della Silicon Valley. D’altronde Amazon non è nuova a sorprendere con l’introduzione di nuovi servizi e per il modo di recapitare la merce ordinata. Dalla Audi Connect Easy Delivery, che offre la possibilità di ricevere gli ordini direttamente nel bagagliaio della propria auto, in piena sicurezza, alla ancora attesa, e non si sa per quanto ancora, consegna con i droni, per la quale è stato dato il via libera per effettuare i test. Il progetto legato al drive through è molto più ampio. Se l’esperimento riscuoterà successo, non è escluso che il colosso americano possa dar vita ad una vera e propria catena di alimentari, store in cui la gente non deve far altro che andare a ritirare quanto già scelto e ordinato in rete. Cosa che potrebbe senza dubbio rivoluzionare il concept che ad oggi abbiamo del fare la spesa!
