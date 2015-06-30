Samsung Galaxy J2: nuovo smartphone low cost?
di Redazione
30/06/2015
Galaxy Note 2: aggiornamento per android Lollipop 5.1Intanto, la stessa azienda coreana annuncia tramite i social network che presto sarà disponibile l’aggiornamento di Android Lollipop 5.1 per il Samsung Galaxy Note 2. Spesso criticata per il rilascio troppo “abbottonato” di aggiornamenti, Samsung ha deciso di accontentare i possessori del phablet di seconda generazione. A meno che “durante lo sviluppo dovessero sorgere problemi”.
