Samsung Galaxy J2: nuovo smartphone low cost?



di Redazione 30/06/2015

Samsung Galaxy J2: sarà questo il nuovo device low cost dell’azienda coreana? Tra i database dell’importatore indiano Zauba è spuntato fuori quello che dovrebbe essere il Samsung Galaxy J2. Dopo i vari Galaxy J1, Galaxy J5 e Galaxy J7, la serie J degli smartphone targati Samsung dovrebbe avere un nuovo discendente, appunto il J2. Si sa ancora poco su questo device, che da quanto trapela proprio dall’India, dovrebbe essere un telefonino low cost. Prima che le informazioni finissero in Rete poche ore fa, un prototipo dello smartphone sarebbe giunto proprio in India il 26 giugno scorso, per una serie di test: il nome in codice utilizzato è quello di SM-J200F e si sa solamente che avrà un display da 4,5 pollici e connettività basata su una singola Sim card. Se tanto ci dà tanto, dunque, con il Galaxy J2, Samsung ambisce a ritagliarsi una fetta sostanziosa di mercato entry level. Dal momento in cui le prime informazioni sul nuovo smartphone hanno cominciato a circolare sul Web, utenti ed analisti di settore si sono chiesti se veramente Samsung avesse bisogno di lanciare un altro terminale di fascia bassa, che avrà sicuramente una concorrenza molto agguerrita. Galaxy Note 2: aggiornamento per android Lollipop 5.1 Intanto, la stessa azienda coreana annuncia tramite i social network che presto sarà disponibile l’aggiornamento di Android Lollipop 5.1 per il Samsung Galaxy Note 2. Spesso criticata per il rilascio troppo “abbottonato” di aggiornamenti, Samsung ha deciso di accontentare i possessori del phablet di seconda generazione. A meno che “durante lo sviluppo dovessero sorgere problemi”.