Apple Music il giorno del debutto
di Redazione
30/06/2015
Il 30 Giugno 2015 è il giorno del debutto per Apple Music. Il nuovo servizio di streaming musicale di Apple si presenta ricco della dotazione di una nuova radio: Beats 1 che trasmetterà musica 24 ore al giorno e di oltre 30 milioni di brani. Il percorso compiuto da Apple per arrivare a questa data non è stato semplice e anzi è stato accompagnato da una densa nube di polemiche.
Le relazioni con le case discograficheAncora prima che Apple Music facesse il suo debutto ufficiale gli stati di New York e del Connecticut avevano messo sotto accusa Apple. Le indagini miravano ad accertare se la casa di Cupertino esercitasse pressioni per danneggiare i fornitori di servizi di streaming musicali gratuiti basati su annunci pubblicitari, ad esempio il rivale Spotify. In sostanza le autorità Americane miravano ad accertare se Apple offrisse accordi commerciali vantaggiosi alle etichette discografiche in cambio dell'abbandono dei servizi freemium. A seguire era stata Taylor Swift a criticare duramente Apple con l'accusa di non voler pagare gli artisti nei tre mesi di prova gratuiti offerti agli utenti. La casa di Cupertino si era vista costretta ad offrire agli artisti un compenso anche durante il periodo di prova. In realtà alcuni avevano visto nella reazione di Apple un0abile mossa di marketing che in un sol colpo annunciava con grande effetto mediatico la presenza di 1989, l'album di Taylor Swift, su Apple Music e contemporaneamente garantiva alla casa della Mela il sostegno degli artisti. Apple Music giunge dunque al giorno del suo debutto non senza una scia di polemiche ma comunque con una grande attesa da parte del pubblico.
Apple Music arriva con iOS 8.4L'applicazione che garantisce agli utenti di poter usufruire del servizio sarà presente in iOS 8.4 il cui rollout inizierà intorno alle 17.00 orario italiano. Nelle prime ore di rollout si prevede un gran numero di accessi ai server di Apple. iOS 8.4 con Apple Music verrà lanciato contemporaneamente in 100 paesi nel mondo, per cui è possibile che il delivery verso tutti i device non sarà completato immediatamente. Poche ore dopo il lancio di Apple Music, inizierà anche l'avventura di Beats 1, la radio affidata al DJ Zane Lowe e che trasmetterà musica 24 ore al giorno. Il primo fra i grandi intervistati da Zane Lowe sarà il rapper Eminem recentemente premiato al Grammy Awards 2014 per l'album "The Marshal Mathers LP2" Il primo singolo a debuttare in esclusiva su Apple Music sarà Freedom di Pharrell Williams.
I costi del servizioIl servizio avrà un costo di 9.99€ al mese e fornirà l'accesso a 30.000.000 di brani musicali. Previsto anche un abbonamento famiglia al costo di 14.99€ per sei persone. I primi tre mesi di accesso al servizio saranno comunque gratuiti senza limitazioni. All'interno di Apple Music ci sarà anche Connect, un punto di incontro fra artisti e fan, dove i primi potranno condividere foto, video, esperienze personali e approfondimenti sul proprio lavoro, offrendo ai fan un punto di vista inedito e un filo diretto con i propri beniamini. Beats 1 e Connect saranno fruibili anche senza abbonamento
Accordi futuriApple sta lavorando anche ad accordi con produttori musicali di speaker multi-room del calibro di Sonos per distribuire la sua musica anche su impianti in tecnologia wireless
Articolo Precedente
Samsung Galaxy J2: nuovo smartphone low cost?
Articolo Successivo
Due dirigenti di Uber fermati in Francia per attività illegale