Home Mobile Samsung Galaxy J1 Mini: il nuovo base di gamma da meno di 80 euro

Samsung Galaxy J1 Mini: il nuovo base di gamma da meno di 80 euro

di Redazione 09/03/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Samsung Galaxy J1 Mini: è questo il nuovo base di gamma presentato ufficialmente dall’azienda coreana. Al momento, il nuovo dispositivo è stato reso disponibile solo per le Filippine, ma presto sarà distribuito in altre aree asiatiche. Il design è molto simile al Galaxy J1 2016, ma ovviamente ha specifiche tecniche inferiori e dimensioni ridotte. Samsung Galaxy J1 Mini: scheda tecnica e prezzo All’interno del nuovo low budget Samsung pulsa un processore Quad Core da 1.2GHz, mentre la dotazione RAM è da 768 MB, con 8 GB di spazio di archiviazione interno espansibile tramite scheda esterna. Il display è di tipo TFT da 4 pollici con risoluzione 800x480, mentre le fotocamere sono di tipo VGA quella frontale, da 5 Megapixel quella posteriore. All’interno di un corpo che misura 121.6 x 63.1 x 10.8 mm troviamo una batteria da 1500 mAh, mentre è supportata la tecnologia Dual Sim, quella che consente l’utilizzo in contemporanea di due schede. Il sistema operativo di base è Android 5.1 Lollipop di serie con interfaccia TouchWiz. Nelle Filippine il nuovo smartphone è stato messo in commercio al prezzo di 88 dollari, circa 75 euro, ma difficilmente lo vedremo sugli scaffali dei nostri store. Samsung dovrebbe relegare il prodotto ai mercati emergenti, nei quali c’è una forte concorrenza di proposte locali e cloni cinesi.