E' nato Google Destination per pianificare le vacanze

Google Destination, è questa la vera rivoluzione smart per gli amanti dei viaggi che potranno pianificare la propria vacanza direttamente attraverso il proprio telefono smartphone. Si tratta di un servizio appositamente creato per facilitare la vita a chi deve organizzare un viaggio, che sia di piacere o di lavoro e che, come annunciato dal colosso Google, è semplice da utilizzare, basterà infatti ricercare su Google la località in cui si desidera trascorrere le proprie vacanze aggiungendo la parola destinazioni.

Google Destinations metterà a disposizione dell’utente tutta una serie di informazioni indispensabili a pianificare il viaggio, a partire dal mezzo di trasporto, come treno o aereo che dovremmo utilizzare correlata di orari e coincidenze, per poi passare all’hotel in cui pernottare, mostrandoci tutta una serie di offerte per poter paragonare i prezzi in base alle proprie esigenze.

Con Google Destination non c’è limite all’immaginazione su ciò che rappresenta la propria vacanza ideale. Sarà ad esempio sufficiente digitare la parola “escursioni in Francia” e Destinations, per avere una lista completa di tutto ciò che in Francia si può visitare con consigli utili sugli itinerari da percorrere.

Altra caratteristica interessante è rappresentata dal filtro “Date Flessibili” che permette di poter viaggiare scegliendo il prezzo più conveniente in relazione al periodo dell’anno. Si potrà avere così un quadro completo sulle tariffe in base al mese di interesse che potrà essere confrontato con i prezzi dei periodi antecedenti o successivi a quello programmato, così da poter decidere in libertà se cambiare o meno la data della propria vacanza e approfittare di una tariffa più economica alle stesse condizioni.

Non male anche la funzione che prevede le informazioni sulle condizioni meteo relative alla destinazione e alla data prescelta, così da non avere brutte sorprese soprattutto in caso di viaggi all’estero, così da poter decidere se anticipare o posticipare la data del viaggio nel caso in cui il clima non sia adatto al tipo di vacanza desiderata.