Samdisk: pronta una microSD da 200GB per il telefonino
di Redazione
02/03/2015
Samdisk ha appena annunciato al Mobile World Congress di Barcellona la disponibilità di una microSD da ben 200GB! praticamente un hard disk portatile delle dimensioni di qualche centimetro. Se pensavate di avere poco spazio per conservare sullo smartphone musica e immagini questa potrebbe essere la soluzione giusta per voi. La super-microSD si chiama SanDisk Ultra® microSDXC™ UHS-I card, Premium Edition che è un nome lungo un'eternità! Le performance dichiarate dal produttore sono di circa 90MB per secondo, assolutamente non malaccio, non prestazioni da urlo ma abbastanza per trasferire qualche migliaio di foto in più o meno un minuto. Il prezzo non è particolarmente economico, circa $399.99 non sono proprio alle portate di ogni portafoglio. La SanDisk Ultra® microSDXC™ UHS-I card, Premium Edition sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2015. "I device mobile stanno completamente cambiando la partita. Sette su 10 immagini scattate dai consumatori provengono da smartphone e tablet. I consumatori considerano i telefoni come la loro fonte primaria per catturare e condividere immagini, e nel 2018 gli smartphone e i tablet avranno un peso pari a 9 su 10 immagini scattate" ha detto Christopher Chute, Vice Presidente orldwide Digital Imaging Practice, IDC. "Man mano che il bisogno dei consumatori continua a cambiare, Sandisk è in prima linea nel fornire soluzioni che rispondano alle loro domande come è chiaramente dimostrato dal sempre crescente portafoglio di prodotti messo a disposizione" Samdisk rende disponibile l'app "Memory Zone" che consente di monitorare l'occupazione dello storage. Attraverso Memory Zone, si può utilizzare la funzione OptiMem™ che consente di ricevere una notifica quando lo spazio occupato sulla memoria interna al telefonino raggiunge una certa soglia, appena questo limite viene raggiunto, OptiMem™ trasferisce alcune delle foto più vecchie presenti sullo smartphone sulla memory card. L'app è liberamente scaricabile da Google Play ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android attualmente in circolazione.
