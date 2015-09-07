Robin smartphone Android con smart storage cloud integrato

Sono vicini a raccogliere un milione di dollari, ma al gruppo di Nextbit
sarebbe bastata la metà per completare e rendere disponibile sul mercato, a partire da gennaio 2016, Robin
, il primo smartphone Android
che risolve il problema dell’archiviazione dei dati
. Interessante è il come lo fa!
Robin, infatti, riserva i 32 Gb di memoria
del device soltanto per le applicazioni che sono usate più frequentemente. Il resto viene salvato sul cloud, sincronizzato automaticamente sulla base delle abitudini dell’utente, integrazione eccezionale questa, che garantisce 100 Gb di storage cloud
, evitando, così, che molte informazioni racchiuse in file o documenti, ma anche App, vengano completamente delete.
Appare chiaro il perché abbia attirato l’attenzione di molti sostenitori in pochissimo tempo.
Processore Snapdragon Qualcomm 808, 3 Gb di RAM, sensore per impronte digitali, Bluetooth 4.0 LE, schermo da 5.2” Gorilla Glass 4
e chip NFC. Oltre alle caratteristiche tecnico-funzionali, Robin è diverso rispetto agli altri smartphone Android anche per quel che riguarda il design: sensori, pulsanti, il tutto è pensato per essere armonico e simmetrico. Particolari pure i due colori scelti per la realizzazione, mint e midnight, tenui e delicati entrambi e piacevoli alla vista.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PTrSEdmaato]
Dietro Robin le menti di Tom Moss, Mike Chan e Scott Croyle nomi che vantano una certa esperienza nel ramo Android. I primi due in Google e l’ultimo in HTC, dal 2012, invece, rispettivamente CEO, CTO e Design Officer di Nextbit. E adesso a lavoro per rispettare i termini di spedizione di Robin fissato per gli inizi del nuovo anno.
Se ci affretta a preordinarlo, prima che la campagna su Kickstarter
finisca, si può avere anche uno sconto di 50$. I primi 1000 adopter si sono già aggiudicati uno sconto di 100$ acquistando Robin a 299$ piuttosto che 399$.
In ogni caso, il team promette che in qualunque momento si deciderà di acquistare il loro device si avrà sempre diritto ad un anno di garanzia che coprirà tutti i danni, purché non siano di natura fisica.