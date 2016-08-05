Riscaldamento a Pavimento Elettrico: cos'è, i pro e i contro
di Redazione
05/08/2016
Avete traslocato in una nuova casa ma termosifoni, fancoil e stufe occupano troppo spazio e non sapete come posizionare i vostri arredi? La soluzione potrebbe essere il riscaldamento a pavimento elettrico o a parete che, senza ingombrare né occupare spazio, riscalda il vostro appartamento utilizzando energia elettrica.
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ELETTRICO: COS'ÈQuando parliamo di riscaldamento a pavimento elettrico, intendiamo un impianto elettrico che permette di riscaldare l’abitazione utilizzando elettricità con la possibilità di servirsi anche di fonti di energia rinnovabile. Un sistema di riscaldamento elettrico comodo e pratico perché vi permette di non sacrificare gli spazi della vostra casa e di utilizzare il pavimento come fonte di riscaldamento, evitando termosifoni e stufe varie. Il riscaldamento a pavimento elettrico è considerato un sistema più sano rispetto ai normali termosifoni perché non crea spostamenti di aria o di acari e perché distribuisce l’aria riscaldata in modo omogeneo evitando sbalzi di temperatura tra un’area e l’altra dell’ambiente. Generalmente si utilizzano due tipologie di pavimento elettrico:
- riscaldamento a pavimento a pannelli radianti: è il più diffuso e funziona tramite un sistema di tubazione inserito sotto al pavimento dentro al quale scorre acqua calda che a sua volta, per conduzione, trasferisce calore al pavimento e quest’ultimo lo trasmette per irraggiamento a tutto l’ambiente della stanza in cui è installato
- riscaldamento elettrico ad irraggiamento: non prevede la presenza di di tubazioni con acqua calda ma funziona tramite degli elementi conduttori elettrici
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ELETTRICO: VANTAGGIAbbiamo visto che cosa è il riscaldamento elettrico a pavimento e in che modo agisce per riscaldare la vostra abitazione, ma quali tipi esistono sul mercato? Innanzitutto è bene ricordarsi che si tratta di un sistema elettrico e se si vuole risparmiare è conveniente produrre energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili: ad esempio è possibile collegare il sistema a dei pannelli fotovoltaici. Ma, in generale, se state pensando di far installare un riscaldamento a pavimento elettrico nel vostro appartamento, sappiate che i vantaggi sono più degli svantaggi. Infatti, oltre a non occupare spazio, ha questi pro:
- è silenzioso perché è elettrico quindi non ha bisogno di caldaia o di altri elementi che possono creare rumori
- la temperatura è omogenea perché il calore si propaga in modo uniforme su tutte le aree ed è possibile regolare la temperatura stanza per stanza senza problemi
- è un sistema sano e salutare perché grazie all’irraggiamento non vi sono spostamenti d’aria e nemmeno di polvere e acari; inoltre, la differenza di temperatura tra pavimento e soffitto è di soli 1,5 gradi circa e questo garantisce l’assenza di sbalzi di temperatura
- la sicurezza è garantita perché non vi è un contatto diretto con il sistema sotto tensione
- non bisogna effettuare la manutenzione dell’impianto a meno che non sia necessario cambiare qualche pezzo
- è più economico rispetto a un impianto a gas
