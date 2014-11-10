Caricamento...

Raspberry Pi A+ è piccolo e costa 20 dollari

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2014

Raspberry Pi A+ è piccolo e costa 20 dollari
Raspberry Pi ha già rivoluzionato il mondo dei minicomputer equipaggiando negli anni qualcosa come 3.5 milioni e mezzo di device. Oggi aggiunge alla sua già ricchissima collezione un nuovo modello che va ad estendere le funzionalità del già noto Model A. Il nuovo Model A+ è veramente piccolo con i suoi 65mm di lunghezza contro gli 86mm del predecessore. In pratica misura meno di un pacchetto di sigarette. Il processore rimane identico al già collaudato Broadcom BCM2835 SoC con 256MB di RAM dedicata ma consuma molto meno ed ha un migliore supporto all'audio. Altre novità che riguardano il Model A+ sono l'introduzione di un nuovo slot Micro SD e la possibilità di aggiungere schede GPIO fino a 40 pin. Il prezzo è decisamente da competizione, con circa 20$ si può portare a casa uno di questi gioiellini che ha in se tutte le potenzialità per sviluppare apparecchiature dalle funzionalità straordinarie. Unico limite: la fantasia.   [youtube http://youtu.be/Y7ZrJvnpNc4]   [youtube http://youtu.be/KTjZLagZwKQ]
