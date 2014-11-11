Belkin produce la sua macchina del caffè wi-fi
di Redazione
11/11/2014
Belkin non è l'ultima arrivata nel campo dell'home automation. Se siete lettori di questo sito avevate già dato uno sguardo a Crock-Pot, per esempio, la pentola che si telecomanda con il cellulare. Allo stesso modo, oggi Belkin presenta Mr. Coffe, una macchinate del caffè intelligente dotata di connessione wi-fi e controllabile attraverso un app su smartphone o tablet. L'app è la consueta WeMo, le funzioni disponibili sono semplici ma ben equilibrate, esattamente come un buon caffè. Si può impostare un timer in modo da trovare il caffè pronto appena vi svegliate al mattino, monitorare lo stato della machinetta, ovviamente si può spegnere e accendere Mr. Coffee a distanza e si può ricevere un allarme quando è ora di pulire i filtri. Il costo di Mr. Cofee si aggira intorno ai 150$. Questa macchinetta di Belkin è decisamente interessante ed ha un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Belkin inoltre è un marchio di garanzia. Non tutti i prodotti sono adatti a tutti. Questo di Belkin è adatto ad un pubblico che ama il caffè ed è disposta a spendere una cifra tutto sommato piccola per ottenere il vantaggio di disporre di una macchinetta telecomandata via wi-fi. Se però siete disposti a spendere qualcosa in più per il vostro caffè in virtù del fatto che siete dei veri amanti della caffeina, allora potreste dare uno sguardo anche qui
