Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Macchina da scrivere vintage o tastiera bluetooth? è Qwerkywriter

Redazione Avatar

di Redazione

01/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Macchina da scrivere vintage o tastiera bluetooth? è Qwerkywriter

Amanti delle macchine da scrivere d'epoca, rifatevi gli occhi con questa Qwerkywriter. Il look è quello di una macchina da scrivere d'epoca appunto, magari con uno stile un po' più tendente al moderno e ricercato di adesso, ma l'aspetto c'è tutto, invece è una bellissima tastiera bluetooth. Un oggetto che  blogger e scrittori non si faranno mancare sicuramente con i suoi 84 tasti vintage, persino intercambiabili, tutti da premere, la possibilità di usarla in modalità Bluetooth, o connetterla via USB. Le dimensioni?  12.5" x 7.5" x 3.5" e circa un chilo e mezzo di peso. Ma c'è di mezzo sempre il tempo, infatti la vendita al pubblico è prevista per l'Agosto 2015, tempo in cui molti aspetti potrebbero cambiare.

The Qwerkywriter
The Qwerkywriter
Right Angle View
Right Angle View
Front View
Front View
Angled View
Angled View
Qwerkywriter /r/battlestations
Qwerkywriter /r/battlestations
Qwerkywriter via Wired USB to an iMAC
Qwerkywriter via Wired USB to an iMAC
Qwerkywriter with a Macbook via USB
Qwerkywriter with a Macbook via USB
Mac OS CMD Keycap
Mac OS CMD Keycap
Cherry MX mechanical switch with a tactile "clicky" feedback
Cherry MX mechanical switch with a tactile "clicky" feedback
Cherry MX Compatible Keycaps
Cherry MX Compatible Keycaps
Qwerkywriter in Portrait Mode
Qwerkywriter in Portrait Mode
Return bar functionality currently under development
Return bar functionality currently under development
Bluetooth Wireless Integration
Bluetooth Wireless Integration
Per maggiori dettagli: Droold | Kickstarter
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Star di Hollywood: scatti privati

Articolo Successivo

Lix la penna 3D che scrive nell'aria

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Stampante Inkjet o Laser: quale scegliere tra le due?

Stampante Inkjet o Laser: quale scegliere tra le due?

03/12/2018

Mondiali Russia 2018: da Euronics

Mondiali Russia 2018: da Euronics "sconti in campo" fino al 27 giugno

14/06/2018

CD sempre più in crisi: le catene USA non li vogliono più

CD sempre più in crisi: le catene USA non li vogliono più

06/02/2018