Amanti delle macchine da scrivere d'epoca, rifatevi gli occhi con questa Qwerkywriter. Il look è quello di una macchina da scrivere d'epoca appunto, magari con uno stile un po' più tendente al moderno e ricercato di adesso, ma l'aspetto c'è tutto, invece è una bellissima tastiera bluetooth. Un oggetto che blogger e scrittori non si faranno mancare sicuramente con i suoi 84 tasti vintage, persino intercambiabili, tutti da premere, la possibilità di usarla in modalità Bluetooth, o connetterla via USB. Le dimensioni? 12.5" x 7.5" x 3.5" e circa un chilo e mezzo di peso. Ma c'è di mezzo sempre il tempo, infatti la vendita al pubblico è prevista per l'Agosto 2015, tempo in cui molti aspetti potrebbero cambiare.

Mac OS CMD Keycap

Cherry MX mechanical switch with a tactile "clicky" feedback

Cherry MX Compatible Keycaps

Return bar functionality currently under development

Bluetooth Wireless Integration