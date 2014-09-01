Lix la penna 3D che scrive nell'aria

Si chiama Lix ed è una penna. Fin qui non esattamente una notizia di quelle da farvi cadere dalla sedia. La notizia vera, quella importante, che rischia di farvi perdere l'equilibrio non è che Lix sia una penna ma la superficie su cui essa scrive. Lix è una penna che scrive sull'aria! Avete letto bene: aria, non abbiamo scritto carta, stoffa, plastica, muri o un'altra qualunque superficie piana. Abbiamo scritto Aria!!! Dalla punta di Lix infatti non esce normale inchiostro ma dei filamenti di una speciale plastica che si solidificano al contatto con l'atmosfera consentendo di creare disegni 3D a mano libera nell'aria. Qualcuno potrebbe dire: ok ok è una "normale" stampante 3D. Ed in effetti lo è. Lix funziona come una normale stampante 3D, ma poiché sono i particolari che fanno la differenza, dobbiamo anche dire che Lix è piccola, ha la forma di una penna, è estremamente maneggevole e a differenza di una stampante 3D può eseguire disegni a mano libera. [caption id="attachment_957" align="aligncenter" width="620"] La penna 3D che scrive nell'aria[/caption] Si certo non è l'unica penna 3D al mondo, ma è anche probabilmente la più piccola e maneggevole. I campi di applicazione sono ovviamente tantissimi. A parte l'estro degli artisti che sicuramente possono utilizzarla per dare libero sfogo alla loro creatività, ma immaginate anche un'ingenere o un architetto cosa potrebbe fare con un oggetto del genere fra le dita. I costi? ed è qui che dovete decisamente tenervi forte alla vostra sedia se non volete finire ad osservare da vicino il pavimento. Parliamo di un costo intorno ai 100€. Wow! roba che per un oggetto così sosfisticato che arriva per la prima volta sul mercato non si vedeva ne sentiva da quando è nata l'informatica probabilmente! Vi siete fatti una idea di cosa useranno per scrivere i ragazzi nelle scuole, fra qualche anno quando i costi saranno ulteriormente ridotti ?