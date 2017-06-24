Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

PES 2018 anche su Nintendo Switch? Konami non lo esclude

Redazione Avatar

di Redazione

24/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
PES 2018 anche su Nintendo Switch? Konami non lo esclude
PES 2018 potrebbe sbarcare anche su Nintendo Switch, la nuova console che ha raccolto l’eredità della poco fortunata Nintendo Wii U. È quanto emerge da un’intervista rilasciata da una fonte ufficiale Konami a Eurogamer.net: al momento, non c’è ufficialmente un piano per portare il titolo calcistico sulla nuova console nipponica, ma non è da escludere che il progetto sia messo in atto in un futuro assai prossimo. "Come ho detto altre volte - spiega il global product and brand manager Adam Bhatti - , abbiamo un ottimo rapporto con Nintendo, abbiamo già portato su Switch Super Bomberman R che ha avuto un buon successo". "Quindi - prosegue - , come compagnia è una piattaforma che certamente teniamo d'occhio. Non vogliamo dire di no, non vogliamo chiudere le porte. Vediamo come va. Personalmente, adoro la macchina. Sta andando molto bene, e speriamo possa migliorare ulteriormente in futuro". Pro Evolution Soccer 2018, dunque, potrebbe presto vedere la luce in una nuova veste, appositamente dedicata a Nintendo Switch. Intanto, partiamo dalle certezze: il prossimo 14 settembre, PES 2018 sarà ufficialmente disponibile per le piattaforme PC, PS4, Xbox One, PS3, e Xbox 360. Non ci sono conferme, invece, su quella che dovrebbe essere l’ottimizzazione per Xbox One X, la nuova console che Microsoft ha annunciato nelle scorse settimane. https://www.youtube.com/watch?v=jGgNxN0rQYw
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VillageCare: il primo sito per chi si prende cura di anziani fragili

Articolo Successivo

Costituire una SRL innovativa da casa: grazie a iubenda è possibile

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

08/07/2018

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

30/04/2018

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

26/04/2018