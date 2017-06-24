PES 2018 anche su Nintendo Switch? Konami non lo esclude
di Redazione
24/06/2017
PES 2018 potrebbe sbarcare anche su Nintendo Switch, la nuova console che ha raccolto l’eredità della poco fortunata Nintendo Wii U. È quanto emerge da un’intervista rilasciata da una fonte ufficiale Konami a Eurogamer.net: al momento, non c’è ufficialmente un piano per portare il titolo calcistico sulla nuova console nipponica, ma non è da escludere che il progetto sia messo in atto in un futuro assai prossimo. "Come ho detto altre volte - spiega il global product and brand manager Adam Bhatti - , abbiamo un ottimo rapporto con Nintendo, abbiamo già portato su Switch Super Bomberman R che ha avuto un buon successo". "Quindi - prosegue - , come compagnia è una piattaforma che certamente teniamo d'occhio. Non vogliamo dire di no, non vogliamo chiudere le porte. Vediamo come va. Personalmente, adoro la macchina. Sta andando molto bene, e speriamo possa migliorare ulteriormente in futuro". Pro Evolution Soccer 2018, dunque, potrebbe presto vedere la luce in una nuova veste, appositamente dedicata a Nintendo Switch. Intanto, partiamo dalle certezze: il prossimo 14 settembre, PES 2018 sarà ufficialmente disponibile per le piattaforme PC, PS4, Xbox One, PS3, e Xbox 360. Non ci sono conferme, invece, su quella che dovrebbe essere l’ottimizzazione per Xbox One X, la nuova console che Microsoft ha annunciato nelle scorse settimane. https://www.youtube.com/watch?v=jGgNxN0rQYw
