Perché un consulente Adwords può aiutarti a far crescere il tuo business
di Redazione
16/12/2019
Google Ads (ex Adwords) è uno strumento molto potente, il più indicato per promuovere il proprio sito, attrarre nuovi visitatori, ma sopratutto aumentare le vendite online. Sebbene le impostazioni di personalizzazione di annunci e campagne siano pressoché illimitate, impostare una campagna pubblicitaria con Google Adwords risulta piuttosto semplice ed immediato: grazie al suo sistema Pay-per-Click il costo di ogni annuncio è stabilito sulla base di un’asta, rendendo possibile l’impostazione del budget giornaliero massimo, oltre a definire precisamente le proprietà del target di riferimento (area geografica, sesso, età e molte altre ancora), monitorando con semplicità l’andamento della campagna verificandone le metriche con precisione.
Se Google Adwords è uno strumento così semplice da utilizzare, a cosa serve allora il consulente Adwords?Beh, è presto detto: per quanto sia uno strumento facile da utilizzare risulta molto difficile da padroneggiare, generando frustrazione (oltre che spreco di risorse) in coloro che si cimentano nel suo utilizzo senza la giusta preparazione. L’obiettivo del consulente esperto AdWords è il controllo e l’ottimizzazione del budget destinato alle campagne, per garantire il massimo ritorno dell’investimento pubblicitario. Gli imprenditori investono su Google AdWords per le sue enormi potenzialità, ma sopratutto perché vogliono risultati (conversioni e ROI), ovvero un flusso costante in entrata di potenziali clienti, profilati e interessati all’acquisto dei prodotti proposti. Non essere presenti nella vetrina annunci di Google significa lasciare tutto il campo ai tuoi diretti competitors. Grazie al cruscotto campagne di AdWords è possibile monitorare il ROI in maniera intuitiva: un esperto AdWords deve essere in grado di comprendere e interpretare correttamente i dati e le metriche, solo in questo modo l’approccio operativo è basato sui dati, permettendo quindi di agire correttamente per ottimizzare le metriche. Il cliente deve poter verificare in ogni momento le metriche e l’andamento delle campagne, per poter verificare in maniera trasparente l’operato del consulente AdWords. AdWords può costituire una marcia in più per il tuo business: Google infatti dispone di reti diverse per l’impressione degli ads, ognuna con le proprie caratteristiche e specificità: - Rete di ricerca Google: gli annunci pubblicati sulla Rete di ricerca verranno mostrati accanto ai risultati della SERP, sui siti Google (come Google Immagini o Maps) e sui siti partner di ricerca Google; soluzione indicata per le e-commerce e siti di vendita, in quanto permette una buona profanazione del target.
- Rete Display e Campagne Remarketing: grazie all’individuazione dei segmenti di pubblico più interessati ai tuoi prodotti, gli annunci sulla Rete Display potrebbero comparire su Youtube, mentre un utente controlla la propria casella di posta o mentre naviga il suo sito preferito, nella forma di annunci adattabili alo schermo (desktop, tablet o smartphone), visualizzati come annunci nativi e simili nello stile del sito che li ospita.
- Campagne Google Shopping: gli annunci Google Shopping sono corredati da informazioni dettagliate sui prodotti che sponsorizzano e vengono proposti a utenti che stanno cercando prodotti simili a quelli che proponi tu; sono indicate per pubblicizzare canali di distribuzione locali.
- dall’analisi preliminare, che definisca budget e tipo di campagna, in caso essa sia appena stata lanciata o si trovi ancora in uno stato di progettazione;
- l’eventuale creazione e configurazione di account Google Ads dedicato;
- progettazione, lancio e ottimizzazione (approccio try and learn) delle campagne;
- eventuale identificazione ed esclusione di parole chiave negative, le quali allargherebbero il target a utenti non sufficientemente profilati e/o interessati all’acquisto;
- attività di misurazione (A/B test) e di reportistica sui rendimenti delle campagne;
- ridefinizione periodica della strategia, sulla base dei risultati ottenuti.
A questo punto, potresti chiederti: come lo scelgo un consulente AdWords?Non c’è una risposta univoca a questa domanda: il consiglio che posso darti è di richiedere più preventivi possibili, chiedere informazioni sul tipo di background del consulente, magari delle referenze o il portfolio clienti. Il consulente Adwords ideale dovrebbe possedere competenze trasversali nell’ambito del marketing digitale, avere una visione strategica in materia di campagne pubblicitarie e un’approccio operativo che traduca metodi e analisi in una strategia orientata al raggiungimento dei risultati. Per dirla in tre parole, deve essere credibile, preparato e portare a casa i risultati. Alcuni imprenditori esigono che il consulente AdWords possegga le certificazioni rilasciate da Google riguardanti la piattaforma: per esperienza posso dirti che le certificazioni non sono tutto, e spesso non garantiscono la preparazione degli aspiranti consulenti; potrebbe infatti risultare più efficace un consulente rodato sul campo, da uno che ha preparato il compitino a casa. Non esistono formule magiche o ricette esatte che garantiscano risultati in fretta: esiste però un’ approccio sistematico, che, procedendo per tentativi e correggendo sprechi e inefficienze in corso d’opera, garantisce la massima resa del budget pubblicitario impiegato.
Ed ora veniamo alla domanda fatidica: quanto mi costa una consulenza AdWords?Solitamente i consulenti AdWords freelance hanno un costo fisso, commisurato all’entità dell’investimento (budget) distribuito sulle campagne e alle dimensioni del progetto pubblicitario; altri potrebbero richiedere (sebbene sia una pratica più comune per le agenzie di web marketing) una percentuale sui budget utilizzati per le campagne. E’ bene sottolineare che il consulente AdWords dovrebbe rappresentare una garanzia per l’investimento in pubblicità: assicurando quindi che ogni click sia effettuato dal giusto cliente, al momento giusto e al prezzo più consono, in relazione alla competizione del tuo settore. L’improvvisazione di campagne e strategie pubblicitarie ha come esito, nella stragrande maggioranza dei casi, lo spreco delle risorse impiegate, che siano esse il budget e il tempo dell’imprenditore: il consulente AdWords deve agire da garante per assicurare che ogni centesimo sia speso nel modo migliore, nell’interesse dell’imprenditore e del ritorno del suo investimento.
