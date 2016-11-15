Home Mobile OnePlus 4, leak specifiche tecniche eccellenti: 8 GB RAM e batteria 4000 mAh

di Redazione 15/11/2016

Sono passati pochi giorni dall'ultima rivelazione del mondo OnePlus, ovvero l'arrivo imminente di una versione "turbo" di OnePlus 3, battezzata per l'occasione OnePlus 3T. Nonostante questo, i primi rumor per il prossimo flagship del brand cinese, OnePlus 4, iniziano ad affiorare sul web in attesa di conferme. OnePlus 4 sarà, come spesso avviene per i top di gamma, un perfetto mix tra estetica, funzionalità e specifiche tecniche d'avanguardia, a cominciare da un chipset Snapdragon 830, ben 8 GB di RAM (dovrebbe tuttavia essere disponibile una versione 6 GB) e un design creato quasi interamente in robusto vetro. Tra le altre caratteristiche di cui si sta discutendo in questi istanti sui social media cinesi, la possibilità di uno schermo 5,3 pollici AMOLED, con risoluzione 1440 x 2560 e 128 GB di storage base. Ciò che più interesserà gli amanti del multimedia sarà sicuramente il doppio setup della fotocamera, che utilizzerà una combinazione di Realtà Aumentata e Realtà Mista per favorire l'elaborazione di foto e immagini enhanced. OnePlus 4, anteprima specifiche tecniche e differenze col passato Dal momento che il 2017 sarà un anno importante per diversi produttori, in procinto di lanciare smartphone con specifiche tecniche in grado di competere ad altissimo livello, OnePlus potrebbe pensare di porre l'accento sulla MR (Mixed Reality), quella branca della realtà virtuale che ci permette di ottenere informazioni sui dintorni in Realtà Aumentata, e contemporaneamente di interagire con gli oggetti virtuali come se fossero parte della realtà. E' un'applicazione decisamente interessante, a cui ha già provveduto Microsoft nel darle forma compiuta mostrando una demo del visore HoloLens, in cui un utente interagisce con i personaggi di Minecraft. Chi teme per la famigerata autonomia del dispositivo, inoltre, potrà contare su una batteria da 4000 mAh, la cui durata potrà essere estesa dal setup di Android Nougat più improntato al power saving. Il telaio in vetro e uno schermo con risoluzione 2K potrebbero infine rappresentare un importante taglio col passato, in cui una buona maggioranza di dispositivi era costruita con materiali molto più "cheap", orientando anche i grandi brand dell'industria (Samsung, LG, Xiaomi, Sony, Huawei) a percorrere una strada simile per gli smartphone Android del futuro. L'ultimo OnePlus 3, come ricorderemo, è arrivato tra le mani degli utenti lo scorso Giugno; ciò significa che potremmo attendere circa un anno prima della rivelazione di OnePlus 4. I prossimi benchmark (sia di GeekBench che di un altro colosso come AnTuTu) potranno senz'altro offrirci informazioni più dettagliate in merito all'evoluzione di un dispositivo già premiato in termini di critica e popolarità, pronto ad evolversi per mettere la VR in primo piano.