iPhone 8 potrebbe essere senza bordi: gli ultimi rumors

di Redazione

14/11/2016

iPhone 8 potrebbe essere senza bordi: gli ultimi rumors
iPhone 8 dovrebbe essere uno smartphone rivoluzionario: Apple ha infatti optato per scelte “conservative” in occasione del lancio di iPhone 7. Il perché è presto detto: la maggior parte delle novità saranno introdotte con il modello successivo. Stiamo parlando di un dispositivo ancora in fase di progettazione, ma con il passare delle settimane i rumors, più o meno attendibili, si susseguono senza sosta. Stando ad alcune indiscrezioni che hanno preso quota con il passare dei giorni e che trovano conferma anche in ‘Barclays’, il nuovo ‘Melafonino’ dovrebbe essere senza bordi, ossia “a tutto schermo”. Non è la prima volta che circolano voci relative ad un iPhone senza bordi, poiché se n’è parlato anche prima del lancio di precedenti edizioni dello smartphone della ‘Mela’. Insomma, sarebbe un’ipotesi che dalle parti di Cupertino hanno preso in considerazione più volte, ma fin qui questo tipo di soluzione è stata sempre rinviata. Che sia iPhone 8 la volta buona? Il nuovo dispositivo potrebbe dunque essere composto da uno schermo che ricopre il 100% della superficie frontale, con tasti interattivi e fotocamera integrati direttamente sul display. A confermare questa ipotesi, fonti vicine ad Apple che parlano di collaborazioni già avviate con produttori di schermi tecnologicamente assai avanzati.

iPhone 8 e Air Pods

Assieme ad iPhone 8 dovrebbero essere lanciate sul mercato le Air Pods, ossia le nuove cuffie wirless già presentate in occasione del lancio di iPhone 7, ma ad esso non associabili perché realizzate solo per poter essere utilizzate a dispositivi più avanzati. Sarebbe anche questo uno dei tasselli che confermerebbero la rivoluzione preparata da Apple per il 2017. iPhone 8, infatti, potrebbe presentarsi senza alcuna porta per supporti esterni in modo da comunicare con altri dispositivi solo ed esclusivamente senza fili. Nelle prossime settimane se ne dovrebbe sapere di più anche su questo aspetto.
