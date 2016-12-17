Nuovi smartphone LG in arrivo al Consumer Electronics Show 2017
di Redazione
17/12/2016
Smartphone LG, in arrivo 7 dispositivi Android al CES 2017Le recenti certificazioni FCC in merito ai nuovi smartphone LG sembrano proprio confermare queste invitanti notizie: le serie X, K e Stylus verranno aggiornate con tanti nuovi modelli a partire dal 5 Gennaio, giorno in cui il CES 2017 aprirà i battenti a Las Vegas dando luogo alle presentazioni. Le news attualmente trapelate prevedono innanzitutto un "refresh" della linea K, che arriverà in Italia incarnando la fascia entry-level degli smartphone Android LG. LG K3, il primo dispositivo ad essere rivelato, sarà un 4,5 pollici, con fotocamere 5 e 2 megapixel, ed una batteria 2.100 mAh; LG K4 avrà un display 4,7 pollici, fotocamere 8 e 5 megapixel, una batteria 2.500 mAh; mentre LG K8 sarà un 5 pollici, con obiettivi 13 e 5 megapixel, e una batteria 2.500 mAh. LG K10 avrà qualche peculiarità che lo avvicina ad un medio-gamma. Per ora sappiamo che mostrerà uno schermo 5,3 pollici 2.5D, ed un lettore di impronte digitali. Seguirà poi nella presentazione la serie LG X, senz'altro più improntata a coprire le necessità di un'utenza mid-end. Si parte con LG X Power 2: schermo 5,5 pollici, fotocamere 13 e 5 megapixel, e capiente batteria da 4.500 mAh. LG X Calibur è il secondo medio-gamma che verrà rivelato durante la presentazione, con feature di resistenza ad acqua e polvere (certificazione IP68), e batteria 4.100 mAh. Sarà poi il turno di LG Stylus 3, il top di gamma vero e proprio, con display 5,7 pollici, 32 GB storage, obiettivo posteriore ed anteriore da 13 e 5 megapixel, batteria da 3.200 mAh, e riconoscimento tramite fingerprint. Verrà inoltre inclusa un nuovo stilo, come il nome del dispositivo suggerisce, per consentirci un input decisamente più preciso e adatto alle esigenze di chi vuole operare con le app di grafica e produttività su smartphone. Come vediamo, la lineup LG per il 2017 è ben nutrita, e non si tratta che dell'inizio: i device Android in arrivo saranno probabilmente molti di più, pronti a riscattare LG G5 laddove non è riuscito a farsi apprezzare da una più ampia fascia di pubblico.
