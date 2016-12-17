Home Mobile Nuovi smartphone LG in arrivo al Consumer Electronics Show 2017

di Redazione 17/12/2016

LG è reduce da un anno in cui LG G5, il suo top di gamma che sta completando l'aggiornamento ad Android Nougat proprio in queste settimane, sta lasciando speculare molto sul tipo di successore che questo smartphone modulare potrà avere nel 2017. Nonostante l'attenzione riposta nel creare un dispositivo in grado di superare la concorrenza, G5 non si è rivelato il successo sperato: LG starebbe quindi cercando di fare del nuovo LG G6 uno smartphone Android ancora più innovativo rispetto al predecessore. Si è già detto che l'erede dell'attuale flagship potrà avere una ricarica wireless, una protezione waterproof e soprattutto non sarà modulare, optando invece per un design classico con batteira rimovibile. Mentre LG G6 rimane in buona parte ancora un'incognita, il brand avrebbe invece lasciato trapelare alcune indiscrezioni secondo le quali ben 7 nuovi smartphone Android sarebbero in arrivo al Consumer Electronics Show 2017, pronti ad espandere la già nutrita serie di dispositivi medio-gamma e di fascia alta del brand. Smartphone LG, in arrivo 7 dispositivi Android al CES 2017 Le recenti certificazioni FCC in merito ai nuovi smartphone LG sembrano proprio confermare queste invitanti notizie: le serie X, K e Stylus verranno aggiornate con tanti nuovi modelli a partire dal 5 Gennaio, giorno in cui il CES 2017 aprirà i battenti a Las Vegas dando luogo alle presentazioni. Le news attualmente trapelate prevedono innanzitutto un "refresh" della linea K, che arriverà in Italia incarnando la fascia entry-level degli smartphone Android LG. LG K3, il primo dispositivo ad essere rivelato, sarà un 4,5 pollici, con fotocamere 5 e 2 megapixel, ed una batteria 2.100 mAh; LG K4 avrà un display 4,7 pollici, fotocamere 8 e 5 megapixel, una batteria 2.500 mAh; mentre LG K8 sarà un 5 pollici, con obiettivi 13 e 5 megapixel, e una batteria 2.500 mAh. LG K10 avrà qualche peculiarità che lo avvicina ad un medio-gamma. Per ora sappiamo che mostrerà uno schermo 5,3 pollici 2.5D, ed un lettore di impronte digitali. Seguirà poi nella presentazione la serie LG X, senz'altro più improntata a coprire le necessità di un'utenza mid-end. Si parte con LG X Power 2: schermo 5,5 pollici, fotocamere 13 e 5 megapixel, e capiente batteria da 4.500 mAh. LG X Calibur è il secondo medio-gamma che verrà rivelato durante la presentazione, con feature di resistenza ad acqua e polvere (certificazione IP68), e batteria 4.100 mAh. Sarà poi il turno di LG Stylus 3, il top di gamma vero e proprio, con display 5,7 pollici, 32 GB storage, obiettivo posteriore ed anteriore da 13 e 5 megapixel, batteria da 3.200 mAh, e riconoscimento tramite fingerprint. Verrà inoltre inclusa un nuovo stilo, come il nome del dispositivo suggerisce, per consentirci un input decisamente più preciso e adatto alle esigenze di chi vuole operare con le app di grafica e produttività su smartphone. Come vediamo, la lineup LG per il 2017 è ben nutrita, e non si tratta che dell'inizio: i device Android in arrivo saranno probabilmente molti di più, pronti a riscattare LG G5 laddove non è riuscito a farsi apprezzare da una più ampia fascia di pubblico.