Huawei Honor Magic: nuovo smartphone dal design 3D con intelligenza artificiale

18/12/2016
Huawei Honor Magic: l'arrivo dell'intelligenza artificiale su smartphoneEntrando nel vivo del dispositivo, Honor Magic supporta l'OS Android Marshmallow con l'interfaccia Honor Magic Live, che permette l'uso di sensori e intelligenza artificiale per alcune funzioni caratteristiche del multimedia e del comparto social, in cui la privacy è cruciale per molti. Tra di esse, "FaceCode Intelligent Recognition", che permette allo smartphone di mostrare notifiche esclusivamente al proprietario del dispositivo, tramite riconoscimento facciale istantaneo. "WiseScreen Sensor Magic" è invece una funzione AI dedicata al riconoscimento degli occhi tramite sensore a infrarossi, permettendo così lo sblocco istantaneo e l'attivazione dello schermo. Entrando nel vivo delle funzioni smart, scopriamo "MyPocket", che consente di salvare materiale multimediale (pagine web, video, musica) con un semplice swipe su schermo; l'attivazione automatica della modalità "guida" a bordo di un veicolo e di rilevare ulteriori informazioni utili all'interno di una pagina web (funzione DeepThink), completando le nostre ricerche al meglio. Anche il comparto hardware non delude: lo schermo 5,09 pollici AMOLED si accompagna ad un chipset ad 8 core Kirin 950 2,3 GHz, 4 GB RAm e 64 GB storage. Presenti LTE, Bluetooth 4.2 e GPS, mentre le fotocamere posteriori raggiungono i 12 megapixel. Non dovremo inoltre temere di rimanere "a secco" in merito all'autonomia energetica, essendo possibile attivare la ricarica rapida (funzione Magic Power) per il 70% di energia totale in 20 minuti. Huawei Honor Magic è decisamente un dispositivo che potremmo definire "concept phone": potrà essere il trampolino di lancio da cui il produttore ripartirà per dotare altri suoi dispositivi di punti di forza simili?
