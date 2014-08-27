La nuova Volvo XC90 è un concentrato di tecnologia

Diciamolo chiaramente, fino a ieri parlare di Volvo non evocava certamente immagini di gioventù, freschezza, allegria e dinamicità. Piuttosto il marchio Volvo emanava il fascino della solidità tipico della maturità, che non è assolutamente un male, anzi comporta notevoli vantaggi. Ora, non è che le cose con la nuova XC90 siano totalmente cambiate. Volvo è sempre sinonimo di sicurezza, potenza, stabilità, ma questa volta è anche sinonimo di tecnologia, innovazione e fantasia.

Il sistema di sicurezza

Freni sempre pronti

Una manciata di altre "golosità"

Parliamo delle cose divertenti

Due parole sul motore

Parliamo prima di tutto di cosa accade nel malaugurato caso di una uscita di strada. Si lo so quando si parla di un autoveicolo nuovo appena uscito sul mercato si tende ad evocare quanto sia bello e piacevole guidarlo, ma nel caso di Volvo XC90, resta il piacere della guida, in più la sicurezza occupa un posto veramente rilevante per cui dobbiamo dargli lo spazio che merita. La prima tecnologia importante, nel campo della sicurezza, introdotta nella XC90 è chiamata " [caption id="attachment_704" align="aligncenter" width="1024"]Il Lane Keeping applica una coppia supplementare quando si abbandona improvvisamente la propria direzione di marcia[/caption] ". Sostanzialmente il sistema applica una coppia supplementare nelle ruote nel caso in cui venga individuata una possibilità che l'autoveicolo stia uscendo improvvisamente dalla propria corsia di marcia. Il Driver Alert Control, anch'esso incluso nella dotazione standard, rileva l'eventuale stanchezza o disattenzione del conducente ed emette un segnale di avvertimento se fosse necessario; l'auto ha persino la funzione Rest Stop Guidance, che indica al guidatore l'area di sosta più vicina. La seconda tecnologia è chiamata "Safe Positioning" ed entra in gioco quando l'auto esce di strada. Il sistema rileva quanto sta accadendo e provvede ad applicare la giusta tensione sulle cinture di sicurezza dei sedili anteriori in modo da mantenere i passeggeri in una posizione ottimale rispetto al possibile urto. Contemporaneamente al fine di evitare lesioni alla spina dorsale, un dispositivo di assorbimento dell'energia ubicato fra il sedile e il telaio del sedile attutisce le forze verticali che possono generarsi quando la vettura urta con violenza contro il terreno, riducendo fino ad un terzo le forze verticali che possono generarsi dall'urto.Può capitare specialmente in città in prossimità di incroci che l'automobilista incauto tenti di attraversare o di svoltare in concomitanza dell'arrivo di un altro autoveicolo dalla parte opposta. In questo caso entra in funzione un sistema di frenata automatico che calcola la possibilità che avvenga un contatto ed azione i freni per evitare la collisione. Il sistema si chiama City Safety [caption id="attachment_703" align="aligncenter" width="1024"]Volvo City Safety Aziona i freni in caso di possibilità di collisione[/caption]Road Sign per visualizzare sullo schermo digitale posto davanti al conducente un'ampia gamma di segnali stradali. Blind Spot informa chi guida della possibile presenza di autovetture posti in corrispondenza degli angoli ciechi della macchina. Queue Assist per porsi in linea con il veicolo che precede in caso di coda e seguirlo a debita distanza in caso di coda nel traffico.Il punto principale è che con la macchina dovete parlarci! In pratica il sistema di infotainment che gestisce tutte le funzioni dell'autoveicolo non ha praticamente nessun tasto. Ora non è che vi aspettate di mettervi davvero a discutere con il grosso monitor che campeggia nella parte centrale del cruscoto, però è anche vero che per fortuna non c'è l'ombra di un tasto fisico. E' un magnifico enorme tablet, ma soprattutto potete davvero impartirgli dei comandi vocali. La tecnologia alla base dovrebbe essere Nuance. Il sistema supporterà sia CarPlay di Apple sia Android Auto [caption id="attachment_705" align="aligncenter" width="661"]Non ci sono tasti fisici. Il sistema. Potete usare i comandi vocali oppure il touch screen[/caption]Benzina T6 e Diesel D5, il primo con 320CV mentre il diesel raggiunge 225CV, entrambi con cambio a 8 marce. Questi modelli faranno parte della First Edition probabilmente acquistabile solo online. Oltre al T6 e al D5 ci sarà un'ibrida Twin Engine benzina/elettrico per 400cv di potenza.