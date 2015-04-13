NuDock la power station per Apple Watch e iPhone

A poche settimane dall’inizio delle vendite di Apple Watch nelle maggiori capitali europee e oltreoceano, il team di MiTagg ha lanciato una raccolta fondi su Indiegogo per promuovere NuDock, una docking station progettata per essere una base utile e innovativa, per ricaricare in modo pratico, non soltanto lo smartwatch, ma anche altri dispositivi Apple come, iPhone e iPad mini. Niente più fili che si intrecciano tra loro, ma un unico supporto dove sono integrate anche una lampada a LED intelligente e Nuki, una batteria portatile con charger annesso. Non c’è da rimanere sorpresi se la campagna di crowdfunding ha già riscosso un enorme successo. NuDock offre al pubblico un prodotto completo, che mette insieme praticità, comodità e un design snello e leggero che permette di collocarlo dove più si preferisce, su una scrivania in ufficio o a casa, in cucina, nel soggiorno, persino sul comodino. Realizzata in alluminio anodizzato e rivestita da un involucro resistente in policarbonato e in gomma soft touch antiscivolo che mantiene i dispositivi ben saldi al loro posto, NuDock ha un ottimo effetto ottico. Sembrerebbe, infatti, a prima vista, una normale lampada con la base leggermente più allungata, ma in realtà racchiude molte più funzionalità. La Smart Lamp è posizionata per illuminare dall’alto i dispositivi, consente di regolare l’intensità della luce grazie ad un controllo manuale, posto su un lato, e può andare automaticamente in modalità sleep per un’ora. Tre porte USB integrate e una aggiuntiva sul retro per collegare altri device. Ideale per chiamare e ascoltare musica senza tenere lo smartphone in mano e senza preoccuparsi della durata della batteria visto che né il microfono, né l’altoparlante o l’audio vengono ostruiti quando l’iPhone è in carica. Le tre componenti, vale a dire NuDock, Nuki e NuStand, quest’ultima la base di Apple Watch, sono acquistabili separatamente a seconda delle necessità, ma per chi scegliesse di preordinare su Indiegogo, Nudock + NuKi sono disponibili al prezzo di 129$ anziché 249$. Nuki è una soluzione compatta e portatile, un carica batterie che può essere attaccato alle chiavi, sebbene le sue dimensioni non siano proprio discrete, da portare con sé ovunque. Si può ricaricare grazie alla dotazione magnetica abbinata, Portable Dock, che si collega a qualunque pc, oppure direttamente alla NuDock. Inoltre, il pulsante smart bluetooth integrato, unitamente all’App dedicata permette di scattare foto e di localizzare l’iPhone in caso di smarrimento. Il prezzo Indiegogo di Nuki è di 34$, quello effettivo sarà 64$. NuStand, invece, progettata per Apple Watch, consente una ricarica immediata. La base ha una ventosa microscopica che funziona più volte ed è lavabile garantendo una forte presa che assicura stabilità durante la carica e il suo costo è eccezionalmente di 19$ sulla piattaforma di crowdfunding anziché 44$.