Apple Watch un milione di prenotazioni in un giorno
di Redazione
13/04/2015
Alla vigilia dell'arrivo nei negozi, il 24 Aprile, di Apple Watch, il prodotto che secondo Apple rivoluzionerà nuovamente il mondo delle comunicazioni, tutti gli analisti del mondo si chiedono se veramente ci sia la domanda di mercato che Apple si attende per il suo gioiellino. Difficile rispondere fino a che Apple non renderà noti i dati effettivi di vendita fra qualche tempo.
Proiezioni di venditaAlcune informazioni preliminari sono però già a disposizione dei mercati e i numeri sono decisamente a favore di Apple. L'Apple Watch arriverà nei negozi Americani e in quelli di altri 8 paesi nel mondo a partire dal 24 Aprile e la vendita sarà supportata nei negozi da una serie di esperti pronti a guidare passo dopo passo l'acquirente nell'acquisto, possibile anche prenotare gli appuntamenti per una "visita guidata". Le prenotazioni Online sono invece partite lo scorso Venerdì e le prime spedizioni per coloro che hanno cliccato molto rapidamente potrebbero partire alla fine di Aprile inizio di Maggio, per tutti gli altri molto probabilmente l'inizio delle spedizioni slitterà a Giugno. Apple non ha rilasciato numeri ufficiali su quante unità siano già disponibili dal momento dell'apertura delle prenotazioni e su quante prenotazioni realmente siano state effettuate. Tuttavia Since Intelligence azienda specializzata in ricerche di mercato per il commercio online ha realizzato una serie di proiezioni che potrebbero fornire un quadro abbastanza veritiero delle dimensioni della fetta di mercato teoricamente a disposizione di Apple Watch. Secondo quando riportato da Since Intelligence sarebbero state 957.000 le persone che nella giornata di venerdì negli stati uniti avrebbero prenotato un Apple Watch. Alcuni avrebbero prenotato più di una unità tanto che la media di Apple Watch comprati sarebbe di 1.3 unità per persona con uno spesa media di $503.83 per unità. Coloro i quali hanno prenotato la versione Sport avrebbero speso una media di $382.83 per orologio, media che salirebbe a $707.04 per coloro che hanno comprato la versione Watch.
Alta FedeltàFra coloro che hanno prenotato un Apple Watch, secondo quanto riportato da Since Intelligence il 72% avrebbe già comprato un prodotto Apple negli ultimi 2 anni, il 21% avrebbe già prenotato un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus nell'ultimo mese. L'11% avrebbe sarebbe già un possessore di tutti i device della famiglia Apple oltre l'Apple Watch. In pratica numeri che indicano che difficilmente chi compra un prodotto Apple passa poi ad altri prodotti nel corso del tempo ed anzi mette in mosta un'elevato grado di attaccamento al marchio della mela.
Chi compra cosaIl primo posto sul podio delle versioni più vendute spetterebbe come era prevedibile alla più economica delle tre edizioni: la Sport che ha un prezzo di 349$ contro i 549$ dell'edizione Watch e gli oltre 10.000 della versione Edition. L'Apple Watch Sport dunque si sarebbe garantito un buon 62% delle prenotazioni. Nella composizione del prezzo però inciderebbe il costo del cinturino al quale gli acquirenti avrebbero dedicato meno attenzione rispetto alla scelta del case. La maggior parte dei consumatori avrebbero optato sul case da 42mm con un totale del 71%. Gli acquirenti della versione Sport avrebbero invece mostrato più interesse verso la versone da 38mm. Per quanto riguarda i colori il più popolare sarebbe il case Space Gray in alluminio che detiene il 40% delle quote, seguito dalla versione in acciao con un 34%. Il cinturino più popolare sembrerebbe esssere la versione Black Sport con il 49% delle prenotazioni, seguita dalla versione White Sport con il 16%. Numeri non ufficiali ma ottenuti su un campione di 2.000.000 di compratori online. In Italia i sondaggi non sempre si sono rivelati vincenti, ma se i numeri generali delle prenotazioni fossero fedeli a quanto ipotizzato da Since Intelligence sicuramente Apple avrebbe avuto ragione nel pensare che il suo Apple Watch disponesse ancora di una fetta ampia di mercato, nonostante la concorrenza agguerrita di Samsung, LG, Google e tutti gli altri, sarebbe ancora un prodotto Apple il prodotto da battere
Articolo Precedente
Asus VivoWatch la batteria durerà 10 giorni
Articolo Successivo
NuDock la power station per Apple Watch e iPhone