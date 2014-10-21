Notti la lampada wireless intelligente
di Redazione
21/10/2014
Di lampade intelligenti ne abbiamo parlato qui, qui ed anche qui. Ma ora c'è un nuovo competitor sul mercato, è grazioso ed elegante ma ben agguerrito e si chiama Notti. Notti è una lampada intelligente che sfoggia un innovativo quanto moderno design poligonale. Si collega allo smartphone via Bluetooth e viene fornito con un'app che ne pilota tutte le funzioni. Come la maggior parte delle Smart Bulb - le lampade intelligenti Notti vi sveglia al mattino attraverso una luce sempre soffusa ma via via più intensa in modo da favorire un dolce risveglio. Naturalmente si sincronizza con lo smartphone per conoscere l'orario della sveglia. Allo stesso modo lampeggerà in modo appropriato in caso di arrivo sul telefonino di una email o di un messaggio di testo. Se la tenete sulla scrivania potete tranquillamente lasciare il telefono in modalità silenziosa in una tasca mentre magari state lavorando, sarà Notti a segnalarvi che un nuovo messaggio è arrivato sullo smartphone. Ovviamente Notti può cambiare colore sulla base del vostro umore o sulla base dell'atmosfera che volete ricreare. Un bel colore caldo per una cenetta romantica, un blu intenso per un bel bagno, un arancione prima di addormentarvi. Se siete allegri e vi va di sentire un po' di musica, Notti può anche lampeggiare al vostro ritmo preferito. Una lampada intelligente attualmente disponibile su Kickstarter al prezzo lancio di 30$, il prezzo di mercato sarà probabilmente di 79$
