Nokia 6, il nuovo smartphone Android di HMD Global

Nokia 6: tutti i dettagli

Display: 5,5 pollici in Full HD (risoluzione 1920 x 1080 pixel) - 450 nit di luminosità e vetro Corning Gorilla Glass 3 curvo da 2,5D

5,5 pollici in Full HD (risoluzione 1920 x 1080 pixel) - 450 nit di luminosità e vetro Corning Gorilla Glass 3 curvo da 2,5D Chipset: Qualcomm Snapdragon 430 con architettura in octacore e 1,5 GHz di frequenza; motore grafico di tipo Adreno 505, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili

Qualcomm Snapdragon 430 con architettura in octacore e 1,5 GHz di frequenza; motore grafico di tipo Adreno 505, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili Fotocamera: sensore posteriore da 16 megapixel con PDAF,doppio led flash di tipo dual tone, apertura ƒ/2.0 e sensore 1.0um; sensore frontale da 8 megapixel con 1.12um, lente grandangolare da 84˚ e apertura da ƒ/2.0

sensore posteriore da 16 megapixel con PDAF,doppio led flash di tipo dual tone, apertura ƒ/2.0 e sensore 1.0um; sensore frontale da 8 megapixel con 1.12um, lente grandangolare da 84˚ e apertura da ƒ/2.0 Batteria: 3000 mAh

3000 mAh Altro: doppio speaker, jack audio 3,5mm, supporto Dolby Atmos, amplificatore TFA9891 Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, LTE 4G, GPS, Bluetooth 4.1, USB OTG, Sensore per le impronte digitali

Nokia 6: prezzo e arrivo in Italia

