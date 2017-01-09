Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Nokia 6, il nuovo smartphone Android di HMD Global

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Nokia 6, il nuovo smartphone Android di HMD Global
È grazie alla società HMD Global che assistiamo al ritorno di Nokia nel mercato mobile, con l'arrivo di Nokia 6. Vediamo nel dettaglio tutto quello che riguarda questo dispositivo di fascia media, caratterizzato da specifiche tecniche interessanti, dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. La società finlandese Nokia presenta Nokia 6, suo smartphone Android prodotto da HMD Global. Nokia 6 è un dispositivo di fascia media che vuole cercare di rientrare in punta di piedi in un mercato già consolidato da colossi come Samsung e Apple, oltre che dalle numerose altre società cinesi, sempre più popolari. In quest'ottica, l'arrivo di Nokia 6 potrebbe accontentare la richiesta di chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia media, basato su Android.

Nokia 6: tutti i dettagli

Nokia 6 non è uno smartphone top di gamma, ma neppure uno smartphone di fascia bassa, a livello di specifiche tecniche. Il suo display è un Gorilla Glass 2,5D con risoluzione Full HD e 5,5 pollici di diagonale.  Il processore è uno Snapdragon 430 octa core con frequenza da 1,5 GHZ. Vi sono anche 4 GB di RAM, motore grafico Adreno 505 e ben 64 GB di storage. Qui di seguito la scheda tecnica completa di Nokia 6:
  • Display: 5,5 pollici in Full HD (risoluzione 1920 x 1080 pixel) - 450 nit di luminosità e vetro Corning Gorilla Glass 3 curvo da 2,5D
  • Chipset: Qualcomm Snapdragon 430 con architettura in octacore e 1,5 GHz di frequenza; motore grafico di tipo Adreno 505, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili
  • Fotocamera: sensore posteriore da 16 megapixel con PDAF,doppio led flash di tipo dual tone, apertura ƒ/2.0 e sensore 1.0um; sensore frontale da 8 megapixel con 1.12um, lente grandangolare da 84˚ e apertura da ƒ/2.0
  • Batteria: 3000 mAh
  • Altro: doppio speaker, jack audio 3,5mm, supporto Dolby Atmos, amplificatore TFA9891 Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, LTE 4G, GPS, Bluetooth 4.1, USB OTG, Sensore per le impronte digitali

Nokia 6: prezzo e arrivo in Italia

Nokia 6 è un dispositivo annunciato per il momento soltanto per il mercato cinese. Al momento attuale non è chiaro se vi sia la possibilità di veder arrivare il dispositivo in Italia. Il prezzo, al cambio attuale, potrebbe essere conveniente: 1699 yuan sono circa 230€.    
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Garmin Fenix 5, nuovo smartwatch per lo sport presentato al CES 2017

Articolo Successivo

Huawei P10: caratteristiche tecniche, le ultime novità

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020