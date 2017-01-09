Nokia 6, il nuovo smartphone Android di HMD Global
di Redazione
09/01/2017
Nokia 6: tutti i dettagliNokia 6 non è uno smartphone top di gamma, ma neppure uno smartphone di fascia bassa, a livello di specifiche tecniche. Il suo display è un Gorilla Glass 2,5D con risoluzione Full HD e 5,5 pollici di diagonale. Il processore è uno Snapdragon 430 octa core con frequenza da 1,5 GHZ. Vi sono anche 4 GB di RAM, motore grafico Adreno 505 e ben 64 GB di storage. Qui di seguito la scheda tecnica completa di Nokia 6:
- Display: 5,5 pollici in Full HD (risoluzione 1920 x 1080 pixel) - 450 nit di luminosità e vetro Corning Gorilla Glass 3 curvo da 2,5D
- Chipset: Qualcomm Snapdragon 430 con architettura in octacore e 1,5 GHz di frequenza; motore grafico di tipo Adreno 505, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili
- Fotocamera: sensore posteriore da 16 megapixel con PDAF,doppio led flash di tipo dual tone, apertura ƒ/2.0 e sensore 1.0um; sensore frontale da 8 megapixel con 1.12um, lente grandangolare da 84˚ e apertura da ƒ/2.0
- Batteria: 3000 mAh
- Altro: doppio speaker, jack audio 3,5mm, supporto Dolby Atmos, amplificatore TFA9891 Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n, LTE 4G, GPS, Bluetooth 4.1, USB OTG, Sensore per le impronte digitali
Nokia 6: prezzo e arrivo in ItaliaNokia 6 è un dispositivo annunciato per il momento soltanto per il mercato cinese. Al momento attuale non è chiaro se vi sia la possibilità di veder arrivare il dispositivo in Italia. Il prezzo, al cambio attuale, potrebbe essere conveniente: 1699 yuan sono circa 230€.
