Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Huawei P10: caratteristiche tecniche, le ultime novità

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Huawei P10: caratteristiche tecniche, le ultime novità
Huawei P10, lo smartphone di punta con il quale la casa giapponese punta a rosicchiare ancora mercato ad Apple e Samsung sarà un grande passo in avanti rispetto al P9, dispositivo che ha comunque ottenuto un grande successo. Nelle intenzioni di Huawei, il P10 dovrà essere uno dei migliori smartphone in assoluto tra quelli in commercio nel 2017 e le premesse ci sono tutte. Innanzitutto, giungono conferme sul fatto che una versione del nuovo top di gamma cinese avrà una versione con schermo curvo, in stile Galaxy S7 Edge. Non è ancora chiaro, però, se la suddivisione dei modelli seguirà l’impostazione classica, ossia “normale, plus e lite”, oppure se quest’ultima edizione sarà eventualmente cancellata. Novità importanti dovrebbero giungere dal posizionamento del sensore per le impronte digitali, che non sarà più posizionato sul retro dello smartphone, bensì sotto il pannello del display.

Huawei P10: componenti top

Conferme importanti anche dal punto di vista del design: dovrebbe infatti fare il suo debutto il tasto home “fisico”, mentre il sensore per le impronte digitali potrebbe essere ad ultrasuoni e attivabile in qualunque spazio del display. Lo stesso, nella versione ‘Plus’ (o come eventualmente sarà denominata), dovrebbe essere da 5,5 pollici e in Quad HD. Nel cuore di Huawei P10, inoltre, pulseranno componenti assai avanzati: si parla di un processore Kirin 960, ben 6 GB di Ram e spazio di archiviazione da 64 GB espansibili fino a 256 GB. La presentazione ufficiale del nuovo top di gamma dell’azienda cinese dovrebbe avvenire al Mobile World Congress di Barcellona. Sul prezzo non ci si può sbilanciare, ma dovrebbe essere praticamente identico a quello di lancio del P9 nel 2016.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nokia 6, il nuovo smartphone Android di HMD Global

Articolo Successivo

Intel, arriva un modem 5G con capacità di download incredibili

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020