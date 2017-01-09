Huawei P10: caratteristiche tecniche, le ultime novità
di Redazione
09/01/2017
Huawei P10: componenti topConferme importanti anche dal punto di vista del design: dovrebbe infatti fare il suo debutto il tasto home “fisico”, mentre il sensore per le impronte digitali potrebbe essere ad ultrasuoni e attivabile in qualunque spazio del display. Lo stesso, nella versione ‘Plus’ (o come eventualmente sarà denominata), dovrebbe essere da 5,5 pollici e in Quad HD. Nel cuore di Huawei P10, inoltre, pulseranno componenti assai avanzati: si parla di un processore Kirin 960, ben 6 GB di Ram e spazio di archiviazione da 64 GB espansibili fino a 256 GB. La presentazione ufficiale del nuovo top di gamma dell’azienda cinese dovrebbe avvenire al Mobile World Congress di Barcellona. Sul prezzo non ci si può sbilanciare, ma dovrebbe essere praticamente identico a quello di lancio del P9 nel 2016.
Articolo Precedente
Nokia 6, il nuovo smartphone Android di HMD Global
Articolo Successivo
Intel, arriva un modem 5G con capacità di download incredibili
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020