Nokia 3310 boom: in Gran Bretagna preordini oltre le aspettative
di Redazione
08/03/2017
Nokia 3310: il freno degli analistiGli analisti, però, sono più prudenti e mettono in guarda da un aspetto che non può essere marginale: l’edizione 2017 del classico telefonino supporta solamente la connettività EDGE (2.5G), che nei Paesi occidentali, Stati Uniti compresi, è in fase calante. Quanto al prezzo, intanto, è confermato ufficialmente che il Nokia 3310 sarà venduto a 49 euro in diversi Paesi europei, ma in Italia potrebbe costare 59 euro. La disponibilità nel Bel Paese è prevista con ogni probabilità a partire dal mese di aprile. https://www.youtube.com/watch?v=usuUCgx4xus
