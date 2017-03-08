Caricamento...

Nokia 3310 boom: in Gran Bretagna preordini oltre le aspettative

di Redazione

08/03/2017

Nokia 3310 è stato presentato da poco ma ha sta già facendo il botto. La rivisitazione 2017 del classico telefonino della casa finlandese ha incontrato il favore del pubblico alla presentazione e pare che siano già tantissimi coloro i quali non vedono l’ora di averlo tra le mani. La conferma arriva dalla Gran Bretagna, dove pare ci sia stato un vero e proprio boom di preordini, con la domanda che supera di gran lunga le aspettative dell’azienda. Nel Regno unito i preordini sono stati aperti dal rivenditore Carphone Warehouse e secondo il direttore delle vendite, Andrew Wilson, il numero di richieste supera e di molto quelle di qualsiasi altro feature phone. Se l’attesa era stata spasmodica sin dalle prime indiscrezioni del nuovo smartphone, con la presentazione ufficiale c’è stato un vero e proprio boom. Il fascino del Nokia 3310 rivisitato e protagonista del Mobile World Congress 2017, ha ridato spinta anche al brand finlandese in generale. Secondo quanto riferisce la compagnia di ricerca Captify, l’interesse sul brand Nokia è salito a dismisura, tanto che le ricerce di tutto ciò che hanno a che fare con questa società sono aumentate dell’800%. E non è tutto, perché sono aumentate anche le ricerche di rivenditori del Nokia 3310, a conferma che la volontà di acquistare il nuovo telefonino è davvero ampia.

Nokia 3310: il freno degli analisti

Gli analisti, però, sono più prudenti e mettono in guarda da un aspetto che non può essere marginale: l’edizione 2017 del classico telefonino supporta solamente la connettività EDGE (2.5G), che nei Paesi occidentali, Stati Uniti compresi, è in fase calante. Quanto al prezzo, intanto, è confermato ufficialmente che il Nokia 3310 sarà venduto a 49 euro in diversi Paesi europei, ma in Italia potrebbe costare 59 euro. La disponibilità nel Bel Paese è prevista con ogni probabilità a partire dal mese di aprile. https://www.youtube.com/watch?v=usuUCgx4xus
