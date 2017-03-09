Home Gadget e Curiosità Fitbit Alta HR, arriva l'update di uno dei fitness tracker più amati

Fitbit Alta HR, arriva l'update di uno dei fitness tracker più amati

di Redazione 09/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Fitbit si dimostra un brand sempre attivo nel mondo degli smartwatch dedicati agli utenti tecnologici e sportivi, che vogliono pianificare concretamente la propria attività sportiva quotidiana. Dopo aver portato all'attenzione del pubblico i validi Blaze, Surge e Charge 2, è il turno di Fitbit Alta HR, upgrade di Fitbit Alta con sensore biometrico per la registrazione dei battiti cardiaci e nuove funzionalità a livello software. Fitbit Alta HR riprende da dove il predecessore aveva lasciato, introducendo nuove modalità di misurazione più efficiente delle calorie bruciate durante lo sport ed il monitoraggio del sonno, offrendo così un tracking del proprio benessere a 360°. Queste novità, al momento, sarebbero "teoriche": è infatti necessario attendere l'aggiornamento dell'app Fitbit previsto per Aprile, tuttavia Alta HR sembra essere già predisposto alle novità. Lo si deduce dalla stretta collaborazione di Fitbit con Texas Instruments, che dopo un anno circa di prototipi e prove, è riuscita a creare uno dei più sottili tracker con sensori per il rilevamento del battito cardiaco:anche la controparte software ne migliorerà in precisione. Fitbit Alta HR: una soluzione per chi vuole monitorare i battiti cardiaci Anche le dimensioni di Fitbit Alta HR saranno più contenute, in modo da non occupare troppo spazio in un polso che si vorrebbe più libero possibile. La tecnologia PurePulse integrata permette inoltre una rilevazione particolarmente precisa, tenendo conto anche del recupero cardiaco tra un esercizio e l'altro, oltre che durante l'attività fisica. Migliora anche la puntualità del calcolo delle calorie bruciate, così come il monitoraggio del sonno dell'utente. Quest'ultimo viene analizzato sia durante le prime fasi di dormiveglia, che in quelle più profonde in fase REM, per dare suggerimenti significativi in merito ad un possibile cambiamento delle abitudini di sonno. I dati rilevati da Alta HR permettono poi di ricostruire un piano di dieta e fitness del tutto personale, basandosi sugli altri parametri indicati, tra cui esercizio, peso e dieta. Fitbit Alta HR si comporta inoltre come un ottimo smartwatch per la vita di tutti i giorni, visualizzando notifiche per calendario, messaggi, chiamate e riconoscendo il tipo di attività svolta, anche durante una semplice corsa in ambito cittadino. Il tracker sarà disponibile nei colori blu, grigio, fucsia, nero e rosso corallo, all'inizio del prossimo aprile: scopriremo presto se Fitbit è riuscita ancora una volta a superarsi.