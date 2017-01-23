Monkey, la nuova app per teenager che sfida Facebook
di Redazione
23/01/2017
Si chiamano Ben Pasternak e Isaiah Turner, hanno rispettivamente 17 e 18 anni e il loro obiettivo è quello di creare "l’app più importante del mondo''. Per ottenerlo hanno realizzato Monkey, un'app pensata principalmente per i teenager. La loro idea sembra nascere dalla convinzione che i social network attuali, Facebook in primis, abbiano già troppi anni di anzianità alle spalle, ed è ora che passino in consegna il testimone a qualche altra app più giovane. La loro applicazione si chiama Monkey ed è un'app a metà strada tra Snapchat e Chatroulette. L'app ha già raccolto oltre 200mila utenti, con i complimenti da parte di Tim Cook, CEO di Apple, ma allo stesso tempo sembra aver sollevato anche qualche dubbio e polemica.
Monkey, l'app pensata per i teenagerMonkey è fondamentalmente un'app di video-chat e mette in contatto le persone online. Ben Pasternak e Isaiah Turner, gli stessi creatori, si sono conosciuti online e Ben Pasternak si era già fatto notare sul web per aver creato l'app Flogg, versione per teenager di eBay. Il funzionamento dell'app è molto simile a quello di chat roulette. Dopo aver compilato alcune informazioni di base (età, sesso, nick name e numero di telefono) è possibile collegarsi con persone da tutto il mondo. La conversazione dura 10 secondi ma è possibile aggiungere più tempo o diventare amici su Snapchat per continuare la conversazione. [gallery link="file" ids="13849,13850,13851"] Secondo i due creatori dell'app, la community di Monkey è libera da contenuti sessualmente espliciti, a differenza di Chatroulette che ha finito per essere un servizio di instant messanging e video chat completamente invaso e rovinato da contenuti controversi. Il successo dell'app sembra essere dovuto anche all'integrazione con Snapchat, una tra le app più utilizzate tra i teenager. La media degli utenti iscritti è di circa 17 anni, anche se è stato sottolineato come non vi siano effettivi strumenti di controllo per l'età anagrafica. Monkey è già disponibile in Italia ed è scaricabile gratuitamente su iOS tramite App Store.
Articolo Precedente
Galaxy Note 7: le batterie alla base degli incendi
Articolo Successivo
HTC Halfbeak: il nuovo misterioso smartwatch ha un'identità?