Mobvoi Ticwatch 2, nuovo smartwatch con sistema operativo inedito!

di Redazione 05/06/2016

Sta per aggiungersi un quarto nome a quello dei già conosciuti sistemi operativi per smartwatch di Google, Samsung e Apple, che dominano il mondo dei wearables già da alcuni anni: il suo nome è Ticwear 4.0 ed è un'idea di Mobvoi, producer cinese con idee innovative nel campo dell'intelligenza artificiale. L'OS in questione, incentrato su una GUI facile e rapida, Cubit UI, si promette di emulare e in futuro cercare di superare alcune delle tipiche funzioni di WatchOS, Android Wear e Tizen OS, gli attuali "pesi massimi" sulla scena smartwatch. Dal momento che Mobvoi è sempre stata particolarmente attiva in ambito riconoscimento vocale e comprensione del linguaggio parlato in modo da trasformarlo in veri e propri input per i dispositivi wearable, il feature che più spicca all'occhio del nuovo Ticwear 4.0 è ovviamente il text to speech, capace di comunicare informazioni su diversi eventi e situazioni metereologiche, non appena l'utente richieda allo smartwatch Mobvoi Ticwatch 2 ciò che vuole sapere. Non manca anche una funzione di traduzione istantanea, uno dei feature indubbiamente più ricercati nei dispositivi mobile, nonché più utili. Mobvoi Ticwatch 2: un nuovo wearable con OS alternativo Mobvoi Ticwatch 2 è frutto di un design tutto sommato molto sobrio, con display circolare e adatto a diversi stili, grazie alla presenza di lancette analogiche che offrono al nuovo device un tocco "classico". La leggibilità dello schermo, su cui sono stampigliate fantasie tenui oppure un fondale in elegante nero, è assicurata dalla sua diagonale da 1,4 pollici; e la tecnologia AMOLED promette un angolo di visibilità molto agevole sotto diverse condizioni di illuminazione. Uno dei feature più accattivanti da questo punto di vista è costituito inoltre dalla modalità Always On, che come nella controparte smartphone, ci permette di leggere l'ora attuale anche in caso di display spento, a fronte di un consumo energetico molto contenuto. Presente, ovviamente, anche la connettività 3G e la possibilità di utilizzare la propria scheda SIM ed un modulo GPS. Mobvoi Ticwatch 2 è infine in grado di comportarsi anche come fitness tracker dalle capacità "basic", grazie alla presenza di un sensore per battito cardiaco e l'ormai indispensabile ricarica wireless. Il nuovo wearable prevede di debuttare a livello internazionale quest'estate, cercando di coinvolgere per la prima volta anche utenti al di fuori dell'Oriente, avendo comunque a disposizione un OS di discreto livello e un buon smartwatch su cui puntare.