Amazon Fire HD 10, l'annuncio ufficiale: specifiche tecniche e news

di Redazione 06/06/2016

Il mondo dei tablet Amazon dedicati principalmente all'intrattenimento multimediale e alla navigazione online si aggiorna con un nuovo componente della famiglia Fire HD, ovvero Fire HD 10, costruito in leggerissimo alluminio ed in grado di incorporare uno dei più grandi display di tutta la gamma, mantenendo nonostante questo uno spessore più che accettabile. Il prezzo del device rimane inalterato rispetto al predecessore, non disdegnando comunque un upgrade a 64 GB di storage oltre ai classici tagli da 16 o 32 GB. Il nuovo tablet 10 pollici Amazon non è nel complesso un modello che potremmo definire "nuovo", tuttavia i miglioramenti in termini di solidità e versatilità del telaio in alluminio, offerto in un elegante colore grigio, possono essere significativi per chi teme di danneggiare il tablet classico in plastica. La dotazione hardware rimane nel complesso simile, infatti, a quella del precedente device, ovvero display a 10,1 pollici (risoluzione HD, perciò 1280 x 720), chipset a 4 core MediaTek con frequenza 1,5 GHz, RAM 1 GB, tre diversi tagli di flash storage, fotocamera 5 mpx posteriore e naturalmente Wi-Fi dual band. Amazon Fire HD 10: come cambia il futuro degli e-reader? Essendo un tablet sostanzialmente concepito per attività quotidiane, tra cui sessioni di gioco con app non eccessivamente pesanti ed elaborate, navigazione web e soprattutto lettura, riprendendo la tradizione degli e-reader Kindle, Fire HD 10 in alluminio ci offrirà una buona autonomia, di circa 8 ore, includendo i classici task tra cui streaming video, ascolto di musica e web surfing tra i nostri siti preferiti. Per quanto riguarda l'OS in dotazione, ci troveremo davanti al buon Fire OS 5, un fork Android privo di Play Store, ma con evidenti personalizzazioni rivolte ad enfatizzare l'esperienza dell'utente nell'ecosistema Amazon, includendo rapido accesso allo store e a diversi servizi correlati, tra cui Amazon Underground, un app store particolarmente ampio quanto interessante per chi è alla ricerca di app, musica e add-on completamente gratuiti e utili. Fire HD 10 in alluminio attualmente non è disponibile in Italia (le offerte si limitano ai precedenti modelli della serie Fire, tra cui HD e HDX), tuttavia è disponibile nello store USA al prezzo di 229,99 dollari (versione 16 GB), 259,99 (versione 32 GB) e 289,99 dollari (per la versione 64 GB): il device sta ricevendo già buone review a 4 stelle, segno di un'esperienza Amazon che continua a piacere agli utenti appassionati alle iniziative di uno dei colossi dell'e-shopping più famosi di sempre.