Maker Faire Rome la terza edizione, dal 16 al 18 Ottobre

di Redazione 12/10/2015

Tutto pronto per Maker Faire Rome The European Edition. La terza edizione della più grande fiera dell'innovazione torna a Roma dal 16 al 18 Ottobre e non a caso si svolgerà all'interno della Città universitaria della Sapienza, luogo che più di ogni altro è deputato a rappresentare futuro, innovazione, passione, conoscenza e speranza per il futuro. La Maker Faire avrà a disposizione 100000 metri quadrati con oltre 15000 metri quadrati dedicati agli spazi espositivi all'interno dei quali faranno bella mostra della propria creatività più di 600 stand e oltre 700 invenzioni. La Maker Faire è il momento culminante di un evento la cui organizzazione parte già da lontano con la Call for Makers, chiusa a Giugno e che ha vosto la partecipazione di oltre 1300 progetti. Da questa festa della creatività unita a conoscenza e capacità ci si attendono anche centiania di workshop e seminari, all'interno dei quali inventori, appassionati e semplici curiosi avranno l'opportunità di confrontarsi insieme ai più importanti speaker del settore. La voliera dei Droni Innovazione fra le innovazioni alla Maker Faire di quest'anno sarà allestita una mega voliera di circa 300 metri quadri e 22 metri di altezza: "The House of Drones". Uno spazio in cui potranno esibirsi centinaia di droni. Non solo uno spettacolo per mettere in luce i numerosi e multi-forme modelli che affollano ormai gli spazi anche dei più modesti negozi di tecnologia, ma anche e soprattutto un modo per mettere in luce le applicazioni pratiche che attendono i droni nei prossimi anni. Dalla rilevazione del territorio, alle consegna delle merci, alla sicurezza. Maker Music Largo spazio alla musica. A Maker Faire, SugarMusic etichetta discografica fra le più rinomate a livello internazionale, allestirà l'area Maker Music dedicata agli appassionati del settore e a chi la musica la produce e la realizza. Anche in questo caso come ovviamente previsto dallo spirito della manifestazione, largo spazio all'innovazione con la sperimentazione di laboratori interattivi, strumenti musicali autoprodotti e basati su piattaforme come Arduino. Scuola, università, e istituti di ricerca La Maker Faire si terrà all'interno della Città Universitaria della Sapienza e questo è già un simbolo di quanto questa manifestazione, il cui obiettivo è dare spazio ad innovazione e creatività, sia profondamente legata al mondo della ricerca che per antonomasia è il luogo deputato a dare forma e sostanza alle intuizioni. Non solo ma avranno un ruolo primario anche i ragazzi che hanno partecipato alla Call for Schools. Trenta progetti selezionati fra quelli presentati da oltre cento scuole superiori saranno presentato attraverso relativi stand. Presenti anche le università, oltre alla Sapienza ci saranno anche l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, il Politecnico di Milano, l’Università Iuav di Venezia e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, INFN, INGV e l’IIT. I maker: The Stars Ovviamente al centro della manifestazione ci saranno i Makers, coloro i quali con i loro progetti, la loro fantasia, la loro capacità di costruire opere innovative rappresentano il fulcro della manifestazione e ne costituiscono lo spirito e la linfa vitale. Saranno 81 gli spazi messi a disposizione per altrettanti progetti creativi selezionati fra le oltre 200 richieste arrivate. Novità del 2015 per volontà dei curatori della manifestazione – Massimo Banzi, cofondatore di Arduino e Riccardo Luna, Digital Champion Italiano, assieme a Stefano Micelli, responsabile della curatela della sezione artigiani innovativi e scuole, Professore Ca' Foscari – sarà la possibilità di toccare con mano l'evoluzione di un progetto dalla sua ideazione fino alla prodotto finito pronto per essere lanciato dalla piccola e media impresa. Date da ricordare La Maker Faire Rome The European Edition partirà il 16 Ottobre con l'Education Day, con la tradizionale mattinata dedicata alle scuole, per poi aprire alle ore 14.00 al pubblico di appassionati e curiosi. La conclusione è prevista Domenica 18 Ottobre alle 18.00. Ingresso principale: Piazzale Aldo Moro, 5, Ingresso secondario Viale Regina Elena 334. La manifestazione è promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Asset Camera.