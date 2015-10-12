Home Business Dell pronta all'acquisto di EMC, nuovo colosso in vista

di Redazione 12/10/2015

Dell, ovvero uno dei maggiori produttori di PC al mondo, potrebbe annunciare già nel pomeriggio di oggi che sta per acquistare EMC, ovvero uno dei leader nella produzione di sistemi di storage. La notizia riportata da Bloomberg, cita fonti vicine alla questione ma non meglio specificate. L'acquisizione darebbe vita ad un gigante tecnologico destinato ad assumere un ruolo primario nel mercato mondiale. Delle sarebbe disposta a chiudere la transazione pagando in contati un po' di più di 25$ per azione EMC più un plus dovuto per l'acquisizione della quota di capitale che EMC detiene in VMware. Le parti, se pur vicine all'accordo, sarebbero ancora sedute al tavola delle trattative ed il punto ancora oggetto di discussione sarebbe relativo proprio alla creazione di una protezione da mettere in campo per evitare fluttuazioni di mercato proprio sui titoli VMware, durante la fase di acquisizione. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Dell starebbe tentato di raccogliere dalle banche circa 40 miliardi di dollari per finanziare l'acquisto. VMware ha un valore di mercato di circa 32.3 miliardi di dollari, ed EMC ha una valutazione di circa 53.6 milioni di dollari. Se confermato, l'accordo sarebbe fra i più grandi della storia moderna. Una volta completata l'acquisizione, il nuovo gigante metterebbe in campo la propria leadership nel mercato dei server, completandola con la stessa leadership di EMC nello stesso segmento ma sullo storage. In altre parole si tratterebbe di un colosso la cui nascita creerebbe certamente qualche preoccupazione a IBM o HP che occupano un segmento di mercato molto simile. Rimane ancora qualche dubbio sulla reale possibilità di abbattere ogni difficoltà di natura finanziaria ma già nel pomeriggio è possibile che vengano resi noti ulteriori dettagli. Anello della discordia potrebbe ancora essere proprio VMware, la cui cessione negli ultimi mesi è stata spesso invocata da alcuni investitori come Elliott Management e rallentata dal management di EMC, dunque toccherebbe a Dell trovare un punto di equilibrio tenendo conto anche delle necessità di incassare dollari freschi dopo l'eventuale deal.