iPhone 6S e 6s Plus hanno processori diversi
di Redazione
12/10/2015
iPhone 6S e iPhone 6S Plus sono stati prodotti con due processori diversi. L’indiscrezione viene fuori mentre già si parla di Apple a capofitto per la realizzazione di iPhone 7. Qualcuno parla addirittura di “scandalo”, poiché pur trattandosi dello stesso modello di iPhone, sarebbero stati montati due Cpu diverse: una prodotta da Samsung, l’altra da TMSC, con importanti conseguenze a livello di autonomia del dispositivo. Il processore Samsung, infatti, consumerebbe più energia del normale, causando anche un surriscaldamento del device. Una bella grana per la casa di Cupertino che deve ora dare più di una spiegazione ai suoi affezionati clienti. La differenza di processori tra iPhone 6S e 6S Plus, sarebbe emersa durante alcuni test effettuati dagli esperti. Dalle prove effettuare, risulterebbe che le CPU realizzate TMSC sono più funzionali al dispositivo e garantirebbero una maggiore autonomia della batteria, al contrario di quelle Samsung. Le voci sono diventate subito virali sul Web e Apple è stata costretta a diramare un comunicato nel quale si specificavano le differenze. I due processori, ammettono dal quartier generale della ‘Mela’ sono effettivamente diversi e la differenza a livello di consumo della batteria sarebbe di circa il 2-3%. Con un utilizzo normale, però, Apple sottolinea come la differenza di autonomia tra le due versioni sia quasi impercettibile:
“Con il processore A9 di iPhone 6s e 6s Plus - dichiarano da Cupertino - avete la migliore CPU per smartphone al mondo. Tutti i chip sono prodotti utilizzando gli alti standard di Apple per fornire incredibili performance ed ottima autonomia della batteria, a prescindere dal colore e modello di iPhone 6s. Alcuni test effettuati che stressano la CPU con un carico di lavoro infinito fino allo scaricamento della batteria non rappresentano l’utilizzo reale del dispositivo, dato che spendono un tempo irrealistico al più alto livello delle prestazioni della CPU. Questo è un modo non corretto di misurare la durata della batteria. Le nostre prove e dati dimostrano che iPhone 6s e 6s Plus, tenendo conto delle differenze dei processori, variano nel giro del 2-3% l’uno dall’altro”.Per chi volesse sapere quale tipo di processore monti il proprio iPhone 6S o 6S Plus, può utilizzare l’app gratuita CPU Identifier: una volta installata, basteranno pochi secondi per sapere se il chip sia stato prodotto da Samsung o TMSC.
