Home Auto e Moto Lounge Console il lusso secondo Volvo presentato a Shanghai

Lounge Console il lusso secondo Volvo presentato a Shanghai

di Redazione 22/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Inizia oggi a Shanghai il salone espositivo dedicato al settore automotive. Una mostra che, dal 1985, si svolge ogni due anni e accoglie le grandi industrie automobilistiche internazionali e nazionali, puntando i riflettori sulle proposte più innovative del momento. Un mercato, quello cinese, in continua evoluzione ed espansione e che per questo richiede sempre nuove tecnologie. Kia, Bentley, Renault, Fiat sono solo alcuni dei brand presenti all’evento. Non manca Volvo, che stupisce scendendo in passerella con la sua Lounge Console, una soluzione multi funzione che si sostituisce al sedile del passeggero. Un vano dalle diverse opzioni progettato per essere all’occorrenza un tavolino estensibile, con specchio e luce integrati, da usare come appoggio per qualunque attività, o porta oggetti, dove poter riporre ogni genere di cosa, dai gioielli agli accessori per il make-up. Il desk può, inoltre, ruotare di 90 gradi ed essere convertito in schermo multimediale da 17 pollici, per intrattenersi durante il tragitto vedendo video e film. Un poggiapiedi imbottito permette di stendere e sollevare le gambe per sgranchirsi senza aspettare di fermarsi o arrivare a destinazione. Nascosto si trova anche un altro comparto destinato alle calzature, perché non diano fastidio durante il relax. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=Yx0AAM34Vlg] Una trovata destinata a un mercato di nicchia, quello dei business men che continuamente viaggiano sempre accompagnati da un autista, passando diverse ore sul sedile posteriore. È per andare incontro alle loro esigenze e garantire comfort in un ambiente spazioso e di lusso che Volvo ha trasformato l’abitacolo della sua XC90 Excellence con un interior design inusuale e accattivante. Lo ha spiegato anche Thomas Ingenlath, designer di Volvo Car Group: “Chi è sempre in movimento e conduce uno stile di vita frenetico, spostandosi da un evento all’altro, da una riunione all’altra, ha bisogno di un po’ di spazio, di tempo da trascorrere nel confort e nel lusso e dell’opportunità di rilassarsi e rinfrescarsi per poter affrontare l’impegno successivo. In definitiva, è proprio questo che la Lounge Console si propone di consentire”.