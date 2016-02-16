Home Mobile LG X cam e X screen: due nuovi smartphone Android di fascia media

LG X cam e X screen: due nuovi smartphone Android di fascia media

di Redazione 16/02/2016

LG X cam e X screen: ecco i primi due primi smartphone della nuova serie che l’azienda Sudcoreana presenterà al Mobile World Congress di Barcellona. L’obiettivo di LG è quello di fornire con ciascun nuovo device un’esperienza d’uso particolare, tramite l’adozione di funzionalità uniche. I primi due dispositivi saranno appunto X cam e X screen, che si vanno ad inserire nella fascia media del mercato e che si rivolgono a quegli utenti che non hanno necessità di un top di gamma, ma si possono accontentare rispettivamente di una fotocamera all’avanguardia e di un display di livello, come lasciano intendere già i nomi degli smartphone. LG X cam Il nuovo LG X cam ha un design semplice e leggermente curvo, nel quale si innesta un display Full HD da 5.2 pollici, un processore Octa Core da 1.14 GHz, 2 GB di Ram e 16 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel, mentre quella posteriore, doppia, è rispettivamente da 13 e 5 Megapixel. Nonostante la scocca abbia uno spessore di soli 5.2 millimetri, si potranno ottenere immagini di alta qualità, mentre non mancano le connessioni più all’avanguardia, come il 4G. La batteria è da 2520 mAh. LG X screen Il secondo smartphone che sarà lanciato al Mobile World Congress di Barcellona punta invece sul Second Screen Always-on, funzionalità che ha caratterizzato fin qui solo il V10. Il Second Screen, da 1.76 pollici si trova sopra il display da 4.93 pollici HD In-cell Touch e consente un’esperienza tutta nuova per la visualizzazione delle informazioni più importanti, ossia data, ora, livello batteria e altre notifiche, senza dover nemmeno accendere il telefono. Il processore è un Quad Core da 1.2 Ghz, la dotazione comprende anche 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Le fotocamere sono rispettivamente da 13 MegaPixel (posteriore) e 8 MegaPixel (anteriore). I due nuovi smarpthone saranno in vendita a partire dal mese di marzo in Asia, Europa e America Latina con sistema operativo Android Marshmallow, anche se non si conoscono ancora i prezzi.