Amazon Prime Now rilancia, i prodotti dell'orto a casa in un'ora

Amazon vola in alto e lancia una nuova offerta che punta dritto alla vita quotidiana dei consumatori. Amazon Prime Now include da oggi i primi prodotti freschi, 30 tipi di prodotti nuovi tra frutta e verdura si aggiungono ai 20mila già presenti sul portale di acquisto tra i più gettonati e usati dagli acquirenti digitali.

Ad essere interessata dalla novità per il momento è la città di Milano e gli altri 34 comuni dell'hinterland milanese che potranno acquistare direttamente l'app Amazon Prime Now i prodotti dell’orto usufruendo della consegna a domicilio dalle 8.00 a mezzanotte, 7 giorni su 7 con consegna in un’ora o in finestre di due ore.

I 30 tipi di frutta e verdura di Amazon vanno ad integrare la gamma di prodotti alimentari già disponibili al servizio Prime Now da cui era già possibile acquistare pane, pasta, caffè, bibite, birre, vini e alcolici e anche verdure surgelate, gelati, o prodotti di frigo, come affettati e yogurt e tanto altro ancora.

Un’offerta sempre più completa ed in piena evoluzione quella di Amazon, un vero e proprio supermarket virtuale a cui ora si aggiungono prodotti freschi di campo. Nel negozio Alimentari di Amazon non manca quasi nulla ormai, tanti i prodotti a lunga conservazione dei più noti marchi nazionali e internazionali come Barilla, Mulino Bianco, Knorr, Mellin.

Mariangela Marseglia, EU Director Prime Now ha così spiegato l’esigenza di Amazon nel rinnovarsi giorno dopo giorno con nuovi prodotti da poter acquistare direttamente da casa sia dal computer o addirittura dall’App sullo smartphone: – "Le 30 tipologie di prodotti freschi rendono ancora più ampia e variegata l'offerta di prodotti Prime Now, rispondendo sempre più all'esigenza dei clienti di ricevere a casa i prodotti per la spesa quotidiana”.