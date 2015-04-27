Home Mobile LG G4 in arrivo, grande batteria, prezzo inferiore a Galaxy S6

LG G4 in arrivo, grande batteria, prezzo inferiore a Galaxy S6

di Redazione 27/04/2015

L'LG G4 è probabilmente lo smartphone sul quale si sono sprecati più leak e anticipazioni della storia dei cellulari per un singolo prodotto. A pochissime ore dal suo lancio, previsto per il 28 Aprile arrivano nuove indiscrezioni che fanno luce ulteriormente, se possibile, su questo nuovo attesissimo telefono. A dire il vero LG è sempre stata molto più trasparente rispetto ai suoi concorrenti nel distribuire informazioni sui suoi nuovi prodotti, ma il G4 è stato oggetto di un po' di confusione, soprattutto perché un leaker abbastanza noto Evan Blass aveva individuato già qualche settimana fa un sito che pubblicava le immagini definite "abbastanza accurate" del G4 ma senza tuttavia essere altrettanto accurato nelle specifiche. Oggi a poche ore dal lancio è ancora Evan Blass che sul sito Mashable pubblica quelle che sembrano ad essere fino ad adesso le informazioni più accurate sul prossimo LG G4. Le dimensioni Il nuovo prodotto di punta di LG sarebbe leggermente più grande del suo predecessore il G3, con 5.9 pollici di altezza per 3 pollici di larghezza e 0.4 pollici di spessore. Non solo leggermente più alto e più largo del G3 ma anche con uno spessore maggiore. Anche il peso sarebbe di poco superiore. Per lo schermo ci si attende un 5.5 pollici Quad HD (2,560 x 1,440) in pratica identico a quello che monta il modello attuale. Processore e Ram Il processore sarebbe uno Snapdragon 808 a 1.8Ghz e non il top di gamma Snapdragon 810. Il produttore Coreano probabilmente ha preferito un processore maggiormente affidabile rispetto all'810 al quale si attribuiscono ancora problemi di eccessivo riscaldamento. Nessuna variazione sulla Ram, anche sul G4 ci saranno 3GB di RAM con l'unica ma importante differente che si tratta di memorie DDR3. Lo storage sarà partirà da 32GB eMMC. Ci sarà lo slot microSD per espandere eventualmente lo spazio a disposizione. Una grande batteria Dove LG avrebbe fatto veramente un lavoro eccezionale sarebbe la batteria. Ad LG G4 viene per ora attribuita una batteira da ben 3.000 mAh che equivarrebbe a circa 440 ore di attività in standby e 14 ore di telefonate. Praticamente quasi un record rispetto a tutta la concorrenza. Sulla durata delle batterie stanno spostando la competizione tutti gli attuali produttori di smartphone, poiché una volta raggiunti livelli più che soddisfacenti rispetto prestazioni dei processori e qualità del display è evidente che il terreno dello scontro debba spostarsi su terreni limitrofi. La durata delle batterie sembra essere la prima delle caratteristiche su cui tutti i produttori hanno fatto convogliare gli sforzi dei laboratori di ricerca e sviluppo. La batteria di LG G4 oltre che avere una durata generosa sarà sostituibile dall'utente. Migliore fotocamera per Selfie La camera frontale salirebbe dagli attuali 2.1 MP di risoluzione ad 8MP decisamente più dignitosi per un telefono di questa caratura. Sulla fotocamera posteriore sarebbero previsti 16MP con un miglioramento nella luminosità del sensore che porterebbe tuttavia grandi vantaggi in termini di qualità dell'immagine. Connettività Sulla connettività ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, LTE-Advanced, wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, NFC e ricarica wireless farebbero parte della dotazione standard di LG G4. Lancio e Prezzi Dunque da un punto di vista numerico, a meno di ulteriori rivelazioni dell'ultimo minuto, le caratteristiche tecniche sarebbero piuttosto chiare se pur non confermate. Tuttavia le sole specifiche tecniche spesso non mettono in luce tutte le caratteristiche di un telefono che invece è completato anche dal suo software e dalle innovazioni che il produttore introduce per sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto. Quindi è molto proabile che durante il lancio apprenderemo ulteriori caratteristiche che andranno a completare il quadro per questo nuovo Smartphone di LG. Per il prezzo si potrebbe attestare intorno alle 680 euro per la versione da 32Gb e 740 per la versione da 64Gb, in tutti e due i casi inferiore al Samsung Galaxy S6