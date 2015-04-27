Caricamento...

Facebook lancia le VideoChiamate gratuite su Messenger

Redazione

di Redazione

27/04/2015

Facebook ha annunciato oggi tramite un post sulla sua NewsRoom la disponibilità di un nuovo servizio per Messenger. Da oggi gli utenti del social potranno effettuare chiamate video attraverso il popolare servizio di messaggistica. Le videochiamate saranno disponibili via Smartphone su connessione WiFi, sia su Android sia su iOS negli Stati Uniti, in Canada ed in altri 15 paesi del mondo: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Laos, Lituania, Messico, Nigeria, Norvegia, Oman, Polonia, UK ed Uruguay. In questa prima fase l'Italia non sarà coinvolta , ma è estremamente probabile che il servizio sarà esteso a tutti i paesi dove Facebook è attivo in tempi abbastanza brevi. Le VideoChiamate saranno gratuite su connessione WiFi. Se effettuate attraverso la connessione dati del proprio provider invece saranno gravate dall'eventuale costo della banda applicata dall'operatore. Il nuovo servizio può contare già sull'impressionante base di utenti che ogni giorno affolla il social di Zuckerberg. Circa 600 milioni di persone utilizzano Messenger e complessivamente Facebook registra 1.44 miliardi di utenti attivi dei quali 1.25 miliardi di utenti utilizzatori dei servizi mobile. Numeri stratosferici e, secondo Mark Zuckerberg, Messenger occuperebbe già adesso il 10% del mercato delle telefonate VOIP. L'introduzione delle VideoChiamate potrebbe accelerare spaventosamente l'utilizzo di Messenger e garantire a Facebook una posizione che lo metterebbe in diretta concorrenza con Skype e sicuramente con Viber Sul post che introduce il servizio si legge:
"Potrete velocemente iniziare una videochiamata da una conversazione giusto con un tap sull'app. Se state conversando con qualcuno e vi rendente conto che le parole non sono sufficienti per la qualità della vostra conversazione, semplicemente potrete scegliere l'icona che rappresenta il video, sull'angolo in alto a destra sullo schermo e iniziare una VideoChiamata senza lasciare Messenger"
[vimeo https://vimeo.com/125994315]
Apple: boom di iPhone in Cina, utili su del 33%

LG G4 in arrivo, grande batteria, prezzo inferiore a Galaxy S6

