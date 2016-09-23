LeEco Le Pro 3 ufficiale: specifiche tecniche di un ottimo smartphone Snapdragon 821
di Redazione
23/09/2016
LeEco Le Pro 3: l'innovazione passa da Snapdragon 821Si parte da un display ampio, senza esagerazioni che potrebbero trasformare Le Pro 3 in un più ingombrante phablet: 5,5 pollici Full HD è la proposta della casa cinese. Lo storage interno non delude, essendo di 64 GB, ed anche il comparto fotografico presenta diverse caratteristiche che distinguono lo smartphone da molti medio-gamma e top di gamma occidentali. Il gruppo fotografico posteriore è infatti di 16 megapixel (apertura focale: f/2.0) con dual LED e flash con Phase Detection Auto Focus (PDAF), una tecnologia in grado di utilizzare la luce riflessa dal piccolo specchietto inserito nella fotocamera dividendo le immagini in coppie, riunendole fino a quando si trovano "in fase", permettendo un focus molto più rapido del normale. Anche la fotocamera frontale è di buona qualità, concentrandosi su 8 megapixel e un obiettivo studiato appositamente per i selfie, con grandangolo. Seguendo un trend lanciato da Apple e che sta suscitando molte perplessità tra gli audiofili, su LeEco Le Pro 3 non sono previsti jack per auricolari classici, bensì una porta USB Type C multifunzione. Di certo, tuttavia, l'uscita audio digitale porterà significativi miglioramenti all'output, rispetto ad un auricolare analogico. Il comparto software sarà curato da una versione custom di Android Marshmallow, migliorata secondo le prospettive della società cinese dall'interfaccia proprietaria eUI 5.8. Prepariamoci quindi a scoprire nuovi tweak che vanno dalla riorganizzazione dell'app drawer all'apertura più rapida delle app in memoria, per scegliere infine la nostra configurazione preferita. LeEco Le Pro 3 è al momento stato annunciato per la distribuzione in territorio cinese, tuttavia sarà prevista a breve l'esportazione negli Stati Uniti e, possibilmente, in Europa: ci sono quindi buone probabilità che, entro la fine del 2016, anche in Italia potremo scoprire tutte le potenziali di questo ottimo smartphone Android con i nostri occhi.
