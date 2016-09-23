Home Mobile LeEco Le Pro 3 ufficiale: specifiche tecniche di un ottimo smartphone Snapdragon 821

LeEco Le Pro 3 ufficiale: specifiche tecniche di un ottimo smartphone Snapdragon 821

di Redazione 23/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LeEco è indubbiamente una delle rivelazioni più interessanti dell'anno dal punto di vista dell'offerta di smartphone e tablet Android-based. Anche citando un solo modello della nutrita famiglia di dispositivi della casa cinese, ad esempio il potente LeEco Le Max 2 Pro, ci imbattiamo in un phablet da ben 8 GB di RAM, un record difficile da imitare per molti degli attuali top di gamma. Il brand orientale continua ovviamente ad innovare anche in questo autunno ormai alle porte, presentando LeEco Le Pro 3, lanciato ufficialmente dopo tante speculazioni sulle sue specifiche tecniche. Le impressioni a caldo raccolte al lancio di questa new entry sono tra le più disparate: alcuni utenti sembrano essere insoddisfatti dalla mancanza di 8 GB di RAM (che su Le Pro 3 è invece "limitata" a 4 o 6 GB a seconda della versione), mentre altri ritengono che si tratti di un dispositivo niente affatto da sottovalutare, vista la presenza di un Qualcomm Snapdragon 821 insuperabile in molti aspetti, e finora adottato esclusivamente da smartphone di potenza indiscussa quali Asus ZenFone 3 Deluxe. Alla luce di queste considerazioni, si può dire che LeEco LePro 3 è senza ombra di dubbio un dispositivo da considerare per chi vuole uno smartphone Android impeccabile: scopriamone i motivi. LeEco Le Pro 3: l'innovazione passa da Snapdragon 821 Si parte da un display ampio, senza esagerazioni che potrebbero trasformare Le Pro 3 in un più ingombrante phablet: 5,5 pollici Full HD è la proposta della casa cinese. Lo storage interno non delude, essendo di 64 GB, ed anche il comparto fotografico presenta diverse caratteristiche che distinguono lo smartphone da molti medio-gamma e top di gamma occidentali. Il gruppo fotografico posteriore è infatti di 16 megapixel (apertura focale: f/2.0) con dual LED e flash con Phase Detection Auto Focus (PDAF), una tecnologia in grado di utilizzare la luce riflessa dal piccolo specchietto inserito nella fotocamera dividendo le immagini in coppie, riunendole fino a quando si trovano "in fase", permettendo un focus molto più rapido del normale. Anche la fotocamera frontale è di buona qualità, concentrandosi su 8 megapixel e un obiettivo studiato appositamente per i selfie, con grandangolo. Seguendo un trend lanciato da Apple e che sta suscitando molte perplessità tra gli audiofili, su LeEco Le Pro 3 non sono previsti jack per auricolari classici, bensì una porta USB Type C multifunzione. Di certo, tuttavia, l'uscita audio digitale porterà significativi miglioramenti all'output, rispetto ad un auricolare analogico. Il comparto software sarà curato da una versione custom di Android Marshmallow, migliorata secondo le prospettive della società cinese dall'interfaccia proprietaria eUI 5.8. Prepariamoci quindi a scoprire nuovi tweak che vanno dalla riorganizzazione dell'app drawer all'apertura più rapida delle app in memoria, per scegliere infine la nostra configurazione preferita. LeEco Le Pro 3 è al momento stato annunciato per la distribuzione in territorio cinese, tuttavia sarà prevista a breve l'esportazione negli Stati Uniti e, possibilmente, in Europa: ci sono quindi buone probabilità che, entro la fine del 2016, anche in Italia potremo scoprire tutte le potenziali di questo ottimo smartphone Android con i nostri occhi.