Maker Faire, a Roma arriva Watly, un computer che purifica l'acqua

Walty, il funzionamento

Siamo molto felici di poter finalmente mostrare il frutto di quasi quattro anni di lavoro. A Roma vogliamo presentare una macchina che si propone di rivoluzionare lo scenario globale ed essere pioniere di un nuovo paradigma industriale e sociale basato sulla energy net.

Al Maker Faire, evento europeo dedicato all’innovazione che si terrà a Roma dal 14 al 16 ottobre 2016, debutterà ufficialmente Watly, ilPurificare l'acqua, produrre energia e fornire connettività, sembrano gli obiettivi dell'amministratore delegato di Tesla Motors e invece nascono da una mente italiana., CEO di Watly, porterà per la prima volta al Marker Faire di Roma la sua invenzione, mostrando al pubblico e ai potenziali investitori le sue idee innovative. Walty è un computer termodinamico che utilizza l'energia solare per depurare l'acqua da ogni forma di contaminazione. La rende quindi completamente potabile e puòSi tratta di una possibilità straordinaria: le principali funzioni utili a un paese in via di sviluppo si trovano racchiuse in una sola macchina. A livello pratico,e genera la stessa energia necessaria al suo funzionamento. Non richiede quindi carburante o connessione alla rete elettrica. Se combinati, due o più Watly potranno inoltre essere messi in rete, dando vita a una vera e propria infrastruttura. In questo modo il raggio d'intervento sarà maggiore. Chiaramente si tratta di un'invenzione messa a punto per; non a caso Watly è stato testato in Ghana dove il suo successo è stato documentato. Dopo aver ricevuto diversi premi internazionali, tra cui, il progetto troverà ampio spazio alla fiera di Roma. Queste le dichiarazioni di Marco A. Attisani