Le parole più cercate su Google: Grecia, Ciliegie, Bidet e...
di Redazione
07/07/2015
In previsione della pausa estiva Google pubblica il Google Summer Trends 2015, la speciale classifica stilata da Google che mette in file le parole più cercate dagli italiani in vista del periodo di ferie. Per la verità nel breve post pubblicato da Google non sono specificate le modalità di raccolta del dato, ovvero a quale intervallo temporale si riferiscano le ricerche effettuate dagli italiani, ma è facile indovinare che si tratti di un estratto da Google Trends. Secondo quanto riportato da Google, al primo posto fra le ricerche degli Italiani quando si tratta di calorie ci sarebbero le ciliegie, per le diete vincerebbe la Dukan, per il taglio di capelli in testa si piazza il Wob. A sorpresa al primo posto fra le mete di vacanza più cercate spunta la Grecia. Non è dato sapere se le ricerche si riferiscano all'ultimo periodo. Indipendentemente dalla crisi in ogni caso il popolo italiano sembrerebbe essere disposto a passare le vacanze in terra ellenica. A seguire compaiono: Puglia, Croazia, Sardegna, Sicilia e Liguria. Mete all'interno del territorio nazionale o abbastanza vicine, segno evidente che i portafogli non sono gonfi abbastanza per consentire mete vacanziere più esotiche e distanti. Fra gli oggetti da viaggio più cercati curiosamente compare il bidet, seguito a ruota da piastra per capelli e idropulsore. Sulle tendenze di moda invece per i vestiti il colore più cercato è il giallo, lo smalto il pesca e il costume da bagno più cercato è il gonnellino. Italiani salutisti per quanto riguarda l'alimentazione, al primo posto le ricette con zucchine, seguite da ricette vegetariane e vegane. Non c'è traccia dell'italica pasta fra le ricette più cercate, scompaiono totalmente gli alimenti calorici che potrebbero mettere a repentaglio la silhouette da vacanza
Articolo Precedente
L'app per imparare l'inglese con i film
Articolo Successivo
L'hackeraggio ad Hacking Team finisce in procura