L'app per imparare l'inglese con i film

ABA English, accademia online specializzata nell'insegnamento della lingua inglese attraverso metodologie basate sul metodo naturale presenta la nuova app "Imparare l'inglese con film - ABA English
".
L'idea alla base di questa interessante App è semplice quanto ben implementata nelle scelte didattiche. Sostanzialmente si parte dal concetto che per imparare una lingua, in questo caso l'inglese, si debba prima ascoltare, capire e dunque imparare a parlare a scrivere. È un percorso naturale che ciascuno di noi applica ogni giorno e che ben si adatta all'apprendimento di una lingua partendo anche da conoscenze del tutto relative.
Dunque ABA English rende disponibile su dispositivi mobile 144 unità didattiche ciascuna delle quali si basa su un cortometraggio intitolato ABA film
. Ogni lezione è composta da video che riproducono situazioni di vita reale ambientate in Inghilterra o negli Stati Uniti con qualità cinematografica.
Il processo di apprendimento ruota intorno agli ABA film
, ci si esercita con i dialoghi, con la pronuncia ed infine si impara a scrivere. Allo studente viene chiesto di doppiare i dialoghi utilizzando la corretta pronuncia inglese. Lo scopo è la continua ricerca della partecipazione dell'utente alla storia narrata nei film arricchita dagli strumenti interattivi messi a disposizione da cellualare o tablet.
Ad ogni alunno di ABA English viene assegnato un insegnante che lo segue, guida e motiva nello studio. Questa è l'unica App per imparare l'inglese dove si può usufruire della guida di un professore, anche in mobilità.
L'app disponibile solo su dispositivi iOS, è distribuita in modalità grauita e premium
. Nella modalità gratuita è possibile testare il primo livello di ogni unità e accedere alle 144 video lezioni. Nella versione premium è incluso l'accesso a tutti contenuti, agli strumenti del corso completo ed è possibile acquisire certificati per ogni livello superato oltre che consultare l'insegnante attraverso il Campus Aba English. La versione premium parte da un costo di 12.45€ mese