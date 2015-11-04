Le Google Car imparano a riconoscere i bambini
di Redazione
04/11/2015
"Halloween è un ottimo periodo per imparare alcune cose extra. Questa settimana molti piccoli fantasmi, supereroi, e robot stanno passeggiando intorno a Google con le loro famiglie. Dunque gli abbiamo chiesto di fare un giro intorno alle nostre auto parcheggiate. Questo consente ai nostri sensori e al nostro software di fare un sacco di pratica extra e riconoscere i bambini in tutte le loro forme e dimensioni anche quando sono mascherati. Insegniamo alle nostre auto a guidare con più cautela quando ci sono bambini vicini. Quando i nostri sensori risconoscono che un bambino in costume o meno è nelle vicinanze, il nostro software comprende che i loro comportamenti possono essere difficili da prevedere [...] dunque le nostre macchine devono fare maggiore attenzione"
