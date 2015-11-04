Caricamento...

Le Google Car imparano a riconoscere i bambini

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2015

Per le macchine senza pilota come le Google Car, la sfida più difficile prima che tecnica sarà quella di conquistarsi la fiducia degli utenti. Ci si può fidare e fino a che punto di una macchina che prende le proprie decisioni in autonomia, senza che alla guida ci sia un essere umano in grado di esercitare la propria capacità di scelta? Apparentemente i risultati danno ragione a Google, in America ci sono già 48 Google Car circolanti con risultati decisamente incoraggianti. In ogni caso Google ha scelto Halloween per migliorare le proprie Google Car o almeno per migliorare la percezione che questi autoveicoli hanno dell'ambiente e delle persone che le circondano. Dunque per Halloween, Google ha chiesto ad alcune famiglie di circolare con i propri figli armati di maschere e costumi proprio intorno alle Google Car. Lo scopo è consentire alle automobili di imparare a riconoscere i bambini e dunque assumere un comportamento più prudente quando questi sono nei dintorni. Nel post di Google che annuncia l'evento si legge:
"Halloween è un ottimo periodo per imparare alcune cose extra. Questa settimana molti piccoli fantasmi, supereroi, e robot stanno passeggiando intorno a Google con le loro famiglie. Dunque gli abbiamo chiesto di fare un giro intorno alle nostre auto parcheggiate. Questo consente ai nostri sensori e al nostro software di fare un sacco di pratica extra e riconoscere i bambini in tutte le loro forme e dimensioni anche quando sono mascherati. Insegniamo alle nostre auto a guidare con più cautela quando ci sono bambini vicini. Quando i nostri sensori risconoscono che un bambino in costume o meno è nelle vicinanze, il nostro software comprende che i loro comportamenti possono essere difficili da prevedere [...] dunque le nostre macchine devono fare maggiore attenzione"
