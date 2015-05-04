Internet al collasso entro 8 anni

"fornire nuovi strumenti e analisi economiche per affrontare l'urgenza del problema"

Internet potrebbe raggiungere il suo limite fisico di capacità di trasmissione dati entro otto anni, a dirlo èprofessore alla Aston University di Birmingham e fra gli organizzatori del prossimoI motivi di un possibile collasso di Internet in tempi abbastanza brevi sarebbero da ricercarsi nel dilagare delle connessioni video che starebbero progressivamente occupando l'intera banda di trasmissione disponibile sull'attuale infrastruttura. Il professor Ellis non è certo la prima Cassandra che grida al possibile collasso della rete, ma l'importanza della ricerca scientifica e lo spessore dei nomi partecipanti alla Royal Society autorizzano a prendere seriamente l'allarme lanciato da Ellis e soci. Negli utlimi 10 anni gli ingegneri sono riusciti ad aumentare di quasi 50 volte la velocità di trasmissione dati, ma la crescente e incessante diffusione delle piattaforme video starebbe aumentando così rapidamente che i cavi e la fibra ottica che sostengono le connessioni sarebbero vicine al loro limite fisico. La soluzione potrebbe essere quella di costruire nuove infrastrutture, tuttavia questo porterebbe a raddoppiare i costi di trasmissione per glli utenti. Così durante il prossimo incontro della Royal Society, fissato per l'11 Maggio a Londra, si parlerà del tema del raggiungimento del limite fisico per la trasmissione dati, e si tenterà di trovare soluzioni al problema, cercando nuovi strumenti e materiali che possano migliorare l'attuale capacità sostenibile dalle infrastrutture esistenti. Il post che annuncia l'evento condensa la gravità e l'imminenza del problema nelle ultime parole: