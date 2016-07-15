Caricamento...

Come installare condizionatore fisso: consigli utili

15/07/2016

Come installare condizionatore fisso: consigli utili
L'estate è arrivata e il caldo afoso non ci dà tregua. Un caldo torrido che ci stordisce e che rende le nostre giornate più pesanti. Abbiamo ben pochi rimedi contro il caldo purtroppo, ce n'è solamente uno che può darci un minimo di sollievo, si chiama condizionatore e oggi vi diamo alcuni consigli utili per installarne uno. Ecco come fare ad installare un condizionatore fisso e riprendere la quotidianità delle nostre giornate con la giusta temperatura.

Installare un condizionatore fisso step by step

Calcolo Energetico

Chiedere un calcolo energetico dei locali è il primo step, un tecnico certificato non solo potrà procurarcelo ma potrà anche passare direttamente alla fase operativa. Sì perché l'installazione di un condizionatore è "roba per tecnici", lasciate perdere fin da subito il vostro spirito "fai da te" affidatevi a ditte di professionisti certificati.

Unità Esterna

Superato il primo step ecco che si passa direttamente all'installazione dell'apparecchio. Stiamo parlando di condizionatori fissi e dunque di dispositivi che vanno installati sulle nostre pareti e che necessitano di una periferica esterna, la quale deve essere ad una distanza di sicurezza di almeno 15 cm da qualsiasi tipo di oggetto/barriera architettonica. Attenzione anche alle intemperie, meglio riporre l'unità esterna in luoghi sicuri e comunque accessibili all'uomo per eventuali azioni di riparazione manutenzione.

Tubi e Condensa

La terza fase è quella relativa all'installazione dei tubi di alimentazione e di scarico. Sono parti integranti del condizionatore i tubi e si dividono in due categorie in relazione al loro scopo:
  • I tubi destinati all'alimentazione devono essere isolati, con una lunghezza e un diametro uguali a quelli indicati nel libretto di istruzioni
  • i tubi di scarico della condensa devono essere tubi corrugati a spirale e mai tubi di gomma
Possedere dei buoni ed efficienti tubi di scarico per la condensa preclude il deformarsi del tubo e un certo tipo di usura dell'apparecchio, dunque bisogna fare attenzione a questo passaggio perché non è mai da sottovalutare. Quando si installa un condizionatore è anche importante prestare la massima attenzione all'intercapedine dove passano i tubi, dunque la parte in muratura, il passaggio non deve recare complicazioni e ostruzioni di alcun tipo.

Consumi

Anche se la tecnologia inverter permette al condizionatore fisso di ridurre i consumi di energia elettrica rispetto un condizionatore portatile, l'utilizzo costante di questo elettrodomestico incide sensibilmente sulla bolletta della luce, pertanto noi vi consigliamo di comparare le migliori offerte per l'energia presenti sul mercato e di scegliere quella che al meglio soddisfa le vostre esigenze in base al vostro profilo di consumo!  
