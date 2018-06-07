Instagram vuole creare una piattaforma video come YouTube
di Redazione
07/06/2018
Instagram sarebbe al lavoro per una nuova piattaforma di intrattenimento, che dovrebbe ospitare video professionali di lunga durata. Non sono ancora noti nome e collocazione del servizio nell’app di Instagram, ma come conferma Techcrunch, l’azienda che è partita concentrandosi sulle foto, è sempre più focalizzata sui filmati. Si tratterebbe, in sostanza, di un nuovo YouTube con la possibilità di caricare video della durata massima di un’ora. L’obiettivo sarebbe proprio quello di entrare in concorrenza con Google e Snapchat Discover consentendo la possibilità di visionare tramite la propria piattaforma: video musicali, filmati professionali realizzati da Creators con risoluzione fino a 4K e spettacoli basati su un copione. E non è tutto, perché gli autori avrebbero anche la possibilità di monetizzare grazie alla realizzazione e alla pubblicazione di questi video, anche se le modalità non sono ancora state rese note. I video caricati sul nuovo servizio di Instagram, inoltre, dovrebbero integrare la funzione "Swipe up", per consentire agli utenti di spostarsi verso siti esterni e negozi online. Grazie alla nascita di questo servizio, la sezione video di Instagram potrebbe trasformarsi in uno strumento di marketing per gli 800 milioni di utenti iscritti in tutto il mondo. Al momento, però, nessun commento ufficiale da parte dell’azienda è stato fatto alla stampa.
