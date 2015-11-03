Instagram sfida Twitter e Snapchat con i canali video tematici
di Redazione
03/11/2015
Instagram amplia la propria offerta con un canale che raccoglie i video curiosi postati dagli utenti e lancia un guanto di sfida a Twitter Moments e Snapchat Live Stories. Nato come social network incentrato sulle fotografie, Instagram continua l’ampliamento dei propri servizi che lo stanno trasformando ormai in una piattaforma a 360 gradi. Il social network di proprietà di Facebook, dunque, lancia nuovi canali tematici di cui il capostipite è stato quello dedicato ad Halloween: all’interno vi sono confluiti i filmati pubblicati dagli utenti con tema proprio i party di streghe, zombie e quant’altro. Si tratta di uno schema che Instagram ha intenzione di riproporre in futuro, ovviamente con temi che saranno definiti di volta in volta in base al periodo o ad avvenimenti speciali. La conferma arriva direttamente dai vertici dell’azienda:
"Arriveranno altri canali tematici in grado di far vivere gli eventi importanti nel momento in cui accadono, attraverso gli occhi della community".I canali video tematici di Instagram si contrappongono così ad altri servizi analoghi già lanciati da alcuni concorrenti. Twitter, ad esempio, ha reso disponibile da circa un mese il servizio Moments che raccoglie una selezione di tweet con foto e video in base agli argomenti del giorno. L’offerta è curata da un team interno di Twitter in collaborazione con testate del calibro di New York Times e Washington Post. Per questo motivo, forse i canali tematici di Instagram somigliano di più alle Live Stories di Snapchat, che propongono contenuti multimediali degli utenti - foto e video - su un particolare evento della durata di 24 ore. Nella stessa direzione sta andando anche Facebook, che di recente ha annunciato l’opzione di ricerca per argomenti, che dà la priorità ai commenti più rivelanti, siano essi dei nostri amici o meno.
