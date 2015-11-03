Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Instagram sfida Twitter e Snapchat con i canali video tematici

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Instagram sfida Twitter e Snapchat con i canali video tematici
Instagram amplia la propria offerta con un canale che raccoglie i video curiosi postati dagli utenti e lancia un guanto di sfida a Twitter Moments e Snapchat Live Stories. Nato come social network incentrato sulle fotografie, Instagram continua l’ampliamento dei propri servizi che lo stanno trasformando ormai in una piattaforma a 360 gradi. Il social network di proprietà di Facebook, dunque, lancia nuovi canali tematici di cui il capostipite è stato quello dedicato ad Halloween: all’interno vi sono confluiti i filmati pubblicati dagli utenti con tema proprio i party di streghe, zombie e quant’altro. Si tratta di uno schema che Instagram ha intenzione di riproporre in futuro, ovviamente con temi che saranno definiti di volta in volta in base al periodo o ad avvenimenti speciali. La conferma arriva direttamente dai vertici dell’azienda:
"Arriveranno altri canali tematici in grado di far vivere gli eventi importanti nel momento in cui accadono, attraverso gli occhi della community".
I canali video tematici di Instagram si contrappongono così ad altri servizi analoghi già lanciati da alcuni concorrenti. Twitter, ad esempio, ha reso disponibile da circa un mese il servizio Moments che raccoglie una selezione di tweet con foto e video in base agli argomenti del giorno. L’offerta è curata da un team interno di Twitter in collaborazione con testate del calibro di New York Times e Washington Post. Per questo motivo, forse i canali tematici di Instagram somigliano di più alle Live Stories di Snapchat, che propongono contenuti multimediali degli utenti - foto e video - su un particolare evento della durata di 24 ore. Nella stessa direzione sta andando anche Facebook, che di recente ha annunciato l’opzione di ricerca per argomenti, che dà la priorità ai commenti più rivelanti, siano essi dei nostri amici o meno.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Candy Crush: da un italiano agli americani per 6 miliardi

Articolo Successivo

Samsung Galaxy J3: caratteristiche e prezzo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021