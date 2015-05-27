Home Internet Instagram come Facebook e Twitter: invierà anche email

di Redazione 27/05/2015

Anche Instagram ricorre all’email per coinvolgere maggiormente i propri utenti: dopo le mosse di altri social network come Facebook, Twitter e Pinterest, l’obiettivo del servizio 2.0 basato sulle foto è quello che invogliare a “riattivarsi” quegli utenti che non si dimostrano particolarmente operativi. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, a tal scopo, da Instagram sono partiti i primi messaggi di posta elettronica all’interno dei quali sono contenuti i post più popolari delle persone seguite. Una sorta di newsletter che ha lo scopo di ricordare agli utenti che si loggano poco, che forse su Instagram c’è più di qualcosa che li potrebbe interessare. Inizialmente snobbata dai social network, l’email è tornata ben presto “al centro del villaggio”, come si suol dire. Facebook, ad esempio, utilizza messaggi di posta elettronica per informare i propri utenti su tag, compleanni ed eventi; Twitter, invece, consiglia profili da seguire o notizie popolari nella propria rete; Pinterest, altro servizio basato principalmente sulle immagini, usa la posta elettronica per informarci degli aggiornamenti su board comuni. Di recente, Twitter è andata addirittura oltre, con il servizio ‘highlights’, che segnala i tweet più popolari e interessanti delle persone seguite tramite una notifica sul telefonino che consente l’accesso ad una sorta di giornale virtuale. Instagram, con la mossa dell’email prova a rosicchiare qualche percentuale di utenza alla concorrenza, invogliando utenti poco attivi a loggarsi e interagire maggiormente rispetto a quanto non facciano di solito. Fondato nel 2010 e comprato da Facebook nel 2012 per qualcosa come 740 milioni di dollari, ad oggi Instagram conta circa 300 milioni di utenti attivi.