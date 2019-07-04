Il ruolo del digital marketing nelle aziende moderne

Come si evolve il digital marketing

La gestione di uno o più profili sui social network non sono attività sufficienti per far crescere un'azienda dal punto di vista digitale e per migliorare il suo business. Quando si pensa al digital marketing, infatti, si deve tenere conto di un utilizzo integrato dei vari strumenti online che si hanno a disposizione, ma anche dell'analisi dei dati, delle nuove tecnologie e di un approccio multicanale. In un certo senso, è soprattutto sul piano organizzativo che si verifica e si concretizza la trasformazione digitale.

Ritenere che il digital marketing si esaurisca semplicemente nella creazione di una pagina Facebook o nella scrittura dei post per un blog vuol dire avere una visione ormai obsoleta del mondo della Rete. Non è detto che si sia obbligati a munirsi delle tecnologie più all'avanguardia che si possono trovare in commercio al giorno d'oggi, però: occorre, invece, concentrarsi sul marketing sapendo che i cosiddetti customer journey - vale a dire i percorsi di acquisto - nella maggior parte dei casi oggi si svolgono in Rete, sia per i mercati business to consumer che per i mercati business to business. In assenza di marketing, è impossibile procedere a una digital transformation efficace.

Volendo sintetizzare in poche parole le caratteristiche e le peculiarità del digital marketing, esso può essere considerato come lo strumento che, tramite il ricorso a media e tecnologie digitali, consente di conseguire gli obiettivi di marketing. I canali online che si possono sfruttare a questo scopo sono molteplici: i siti web e i social media, come si è detto, ma anche le applicazioni per gli smartphone. Ampio è anche il ventaglio di tecniche di comunicazione online a cui si può fare riferimento: non solo i motori di ricerca, ma soprattutto l'online advertising e il content marketing, senza dimenticare le partnership con altri siti e l'email marketing.

Il traguardo che si deve raggiungere è sempre rappresentato dall'acquisizione di nuovi clienti, oltre che dal miglioramento della qualità dei servizi che vengono offerti. A tale scopo ci si può servire della marketing automation e del CRM, utili per ampliare le relazioni e per consolidarle. Affinché si possa ottenere un successo ancora maggiore, le attività online devono essere integrate con quelle che coinvolgono i media tradizionali: è il caso del direct mail, della televisione e della carta stampata. Insomma, la prospettiva è quella di una comunicazione che sia realmente multicanale.

Una delle caratteristiche più apprezzabili del digital marketing è rappresentata dalla possibilità di quantificare e di misurare in modo oggettivo i risultati di tutte le attività. Ecco perché, quando ci si dedica alla redazione di un piano di marketing, è opportuno capire che cosa deve essere misurato; in caso contrario il rischio che si corre è quello di ritrovarsi in mano dati inutili. I risultati che si raggiungono devono essere monitorati con costanza, così che sia possibile definire tutte le azioni migliorative del caso.

Come possono ben spiegare tutti gli esperti di web marketing, il digital marketing non è altro che un modo per dare vita a relazioni con i consumatori. L'obiettivo non deve essere solo quello di persuaderli all'acquisto, ma anche di ascoltare le loro richieste e di tenere conto delle loro esigenze, per uno scambio che non sia univoco. La maggior parte delle interazioni si svolge attraverso le cosiddette piattaforme digitali, e quindi su app o browser che possono essere raggiunte da Facebook e da Linkedin, ma anche da Twitter e da Instagram. Senza dimenticare, ovviamente, Youtube.