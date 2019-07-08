Cos’è la consulenza SEO e perché potresti averne bisogno
di Redazione
08/07/2019
Un’azienda o un libero professionista che si occupa di consulenza SEO, nella realtà dei fatti, può effettuare una grande varietà di azioni. Per esempio, può aiutarti ad apparire nei primi risultati dei motori di ricerca, migliorare il ranking del tuo sito web, ottimizzarlo a livello tecnico per ottenere prestazioni migliori, creare contenuti utili agli utenti (e soprattutto a Google) e molto altro. Ogni azienda è a sé ed ha esigenze differenti, ecco perché il consulente SEO è fondamentale: per individuare, attraverso un’audit preliminare, quali sono le criticità sulle quali è necessario lavorare per l’ottimizzazione del sito web aziendale. Ecco alcuni dei servizi che può offrire un’agenzia che si occupa di consulenza SEO. Sebbene non siano tutti, perché come dicevamo ognuno ha le proprie esigenze, abbiamo raccolto alcune delle azioni più importanti che è possibile intraprendere ai fini dell’ottimizzazione per i motori di ricerca.
Ricerca ed identificazione focus keywordPrima di intraprendere qualsiasi azione per migliorare il posizionamento di un sito web è necessario includere, all’interno della consulenza SEO, la ricerca e l’identificazione delle keyword principali sulle quali operare. Questo è possibile solo dopo aver condotto un’attenta analisi, anche andando a verificare il posizionamento dei principali competitor. Una volta terminata la fase di ricerca si individua poi la strategia più corretta per migliorare il posizionamento sulle focus keyword selezionate. Questa è una parte certamente cruciale per il lavoro del consulente SEO.
Ottimizzazione sito webSe il tuo sito web è nuovo o non hai mai eseguito servizi SEO è necessario proseguire con un’ottimizzazione iniziale. Questo comporterà l’utilizzo delle keyword individuate nei testi del sito web, nei meta tag e nelle URL. Il lavoro difficile è sicuramente quello di trovare un perfetto equilibrio tra sito web ottimizzato per Google, ma anche per l’utente.
Invio ai motori di ricercaUn passo fondamentale per chiunque abbia un nuovo sito web è la “presentazione” ai motori di ricerca. Sebbene essi eseguano periodicamente una scansione naturale, è possibile velocizzare tutto il processo inviandolo in revisione includendo anche l’indice dello stesso. Una volta che il sito web verrà sottoposto a scansione può dirsi indicizzato, quindi inizierà a comparire nei risultati di ricerca seppur tra le ultime posizioni. Ed ecco allora che l’obiettivo di una buona consulenza SEO diventa quello di posizionarlo, lavorando sul miglioramento del ranking per far sì che appaia tra i primi risultati di ricerca.
Perché potresti avere bisogno di una consulenza SEOQuelle elencate sono solo tre delle decine e decine di azioni che può effettuare un’agenzia o un consulente SEO. Il motivo per cui, ad oggi, è fondamentale rivolgersi ad un professionista è che la concorrenza (in qualsiasi settore) è diventata molto alta ed è necessario risaltare agli occhi degli utenti nei risultati di ricerca. Il tutto, ovviamente, è bene che sia parte di una strategia di digital marketing ad ampio spettro che includa anche una gestione dei social professionale, l’advertising e molto molto altro.
Articolo Precedente
Come conquistare una ragazza su WhatsApp
Articolo Successivo
Il ruolo del digital marketing nelle aziende moderne